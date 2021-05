Lino Banfi/ “Giornalisti, per la mia morte aspettate ancora 5 o 6 anni!”

Lino Banfi è intervenuto nel corso della puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio 2021, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. L’attore comico pugliese, all’anagrafe Pasquale Zagaria, ha risposto con la sua consueta ironia ai messaggi che gli sono arrivati dai telespettatori che seguono costantemente l’appuntamento televisivo “On Lino“, nome dello spazio che Serena Bortone ha ricavato per lui all’interno del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini.

Immancabilmente, Lino Banfi ha sfoderato una battuta che ha davvero fatto ridere tutti: “Non è vero che gli uomini, quando invecchiano, vorrebbero essere più belli, più magri. Io non ho questi desideri, anche se non mi piaccio più fisicamente e dovrei dimagrire. Però un sogno ce l’ho e lo coltivo da ottant’anni: vorrei essere più alto e con le gambe lunghe per poterle… Accavallare! Porca putt*na, è da 80 anni che non riesco ad accavallare le gambe come fanno tutti!”.

LINO BANFI: “GIORNALISTI, PER IL MIO COCCODRILLO DOVETE ANCORA ASPETTARE!”

Successivamente, Lino Banfi ha rivelato che nella sua casa vivono da 21 anni due collaboratori provenienti dallo Sri Lanka e dal cui amore è nato un bambino, che oggi ha 6 anni, vive in casa con il celebre attore e lo chiama anche “nonno”. Tra i due c’è un rapporto speciale e gli occhi di Lino Banfi si sono illuminati nel parlare di questo nipotino “aggiunto”. Nonno Libero ha poi letto il suo “rap delle formiche”, uno scritto composto da lui stesso insieme a questo bimbo, il quale è rimasto molto colpito dal testo sin dal suo primo ascolto. Infine, prima di concludere la sua comparsata a “Oggi è un altro giorno”, Lino Banfi ha voluto lanciare un messaggio a tutti i giornalisti che erano all’ascolto della trasmissione: “A voi giornalisti che preparate il mio coccodrillo voglio dire di aspettare ancora cinque o sei anni, che non è ancora il momento!”. E, francamente, di questo siamo davvero tutti molto contenti, caro Lino.

