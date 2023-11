Lino Banfi ha cambiato idea sul ritiro a Ballando con le Stelle?/ Milly Carlucci: “E’ qui, sta provando…”

Ballando con le Stelle: Lino Banfi e i dubbi sul prosieguo nella competizione

La stagione di Ballando con le Stelle è ampiamente entrata nel vivo e per la puntata di questa sera molti non vedono l’ora di godersi le performance per lo speciale “Ballerini per una notte”. Intervenuta in collegamento a La Volta Buona di Caterina Balivo, Milly Carlucci ha fatto qualche piccolo spoiler rispetto alla puntata di questa sera, in particolare rispetto ad un ospite d’eccezione: “Ci sarà anche Arisa come ballerina per una notte, sta provando in un’altra sala”.

Chiaramente, l’interesse di Caterina Balivo – in collegamento con Milly Carlucci – si è presto spostato sul possibile ritiro di Lino Banfi dalla competizione di Ballando con le Stelle. L’attore aveva spiazzato tutti negli ultimi giorni rivelando di essere giunto alla conclusione di voler interrompere il suo percorso nel talent, prima di entrare nelle fasi più calde della competizione.

Lino Banfi, possibile dietrofront rispetto al ritiro da Ballando con le stelle: “Ha subito un’operazione, però vediamo…”

Come anticipato, uno dei tempi più chiacchierati in riferimento alla stagione di Ballando con le Stelle riguarda l’eventuale abbandono di Lino Banfi. L’attore, in diversi interventi, ha spiegato come si senta più che soddisfatto del suo percorso nel talent, al punto di essere propenso a lasciare la gara proprio per evitare che il bel ricordo venga turbato dai giudizi che, con il procedere delle settimane, diventano sempre più taglienti.

Gli ultimi aggiornamenti non sembravano positivi; la posizione di Lino Banfi rispetto al ritiro da Ballando con le Stelle pareva netta e decisa, seppur con qualche timida riserva. Questo pomeriggio però, intervenuta a La Volta Buona di Caterina Balivo, Milly Carlucci ha offerto una clamorosa notizia. “Lino sta provando proprio in questo momento, adesso vediamo. Intanto continua a provare però ha avuto una piccola operazione questa settimana quindi è un po’ acciaccatello. Non mi sento di promettere niente, vanno rispettate le persone soprattutto se dicono di non farcela. Però vediamo…”. A quanto pare, Lino Banfi si è comunque presentato alle prove in vista della prossima puntata; chissà che non decida dunque di tornare sui suoi passi e andare fino in fondo.

