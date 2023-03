Lino Banfi/ “Ho chiesto a Dio di darmi mia moglie Lucia Zagaria come angelo custode”

Momenti di commozione per Lino Banfi e sua figlia Rosanna a “Domenica In”, nella puntata andata in onda domenica 5 marzo 2023 su Rai Uno e condotta da Mara Venier. L’attore ha ricordato la moglie, Lucia Zagaria, deceduta nelle scorse settimane: “Mi vengono in mente tante cose in questi giorni, le canzoni che le piacevano… Faccio tanta confusione. Finalmente, questa mattina, ho avuto una bella notizia: 6 giorni fa mi ero prenotato per parlare con Dio, direttamente. Grazie a delle buone amicizie, ci ho parlato oggi e ho capito perché in questi sei giorni mi sono arrivate richieste di lavoro incredibili. È nato tutto dal fatto che si sono incontrati, salendo in Paradiso, Maurizio Costanzo e Lucia Zagaria”.

Chi è Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi/ La carriera d'attrice e la malattia

Secondo Lino Banfi, Costanzo Lassù “avrà visto Lucia spaesata e l’avrà portata a dialogare con le persone giuste. Non ho mai ricevuto così tante telefonate di lavoro come in questo periodo. Ho però chiesto a Dio di darmi mia moglie Lucia come angelo custode, perché voglio accanto a me un angelo che io conoscevo. Ultimamente lei aveva bisogno di una mano da me, di un appiglio. Rimanere da solo la sera è una cosa difficile”.

Chi è Fabio Leoni, il marito di Rosanna Banfi/ Il grande supporto durante la malattia

LINO BANFI: “MIA MOGLIE LUCIA ZAGARIA? IL 1° MARZO VOLEVO ANDARE A CANOSA CON LEI…”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Lino Banfi ha reso noto che con la sua Lucia avrebbe voluto fare ritorno in Puglia a breve: “Avevamo deciso di andare il 1° marzo 2023 a Canosa in quella chiesa dove quel mattino di 61 anni fa alle 6 pronunciammo il ‘sì'”. Un auspicio che purtroppo non si è potuto concretizzare, ma, riavvolgendo il nastro temporale, si scopre che le celebrazioni delle nozze d’oro tra Lino e Lucia sono state un’istantanea d’amore imperitura e indelebile nella mente non soltanto dei presenti, ma anche di tutti coloro che vogliono bene all’attore e hanno voluto bene a sua moglie.

Chi era Lucia Zagaria, com'è morta la moglie di Lino Banfi/ Il ricordo dell'attore

A papà Lino, ha fatto eco la figlia Rosanna Banfi: “Questa piccoletta di mia madre ci ha dato tanto, ha fatto tanto per noi. Ha sostenuto papà e me. Senza di lei, assolutamente nulla sarebbe stato possibile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA