Lino Banfi: “Ho fatto 86 tamponi, ho il naso come un pugile”/ “Io e mia moglie Lucia positivi, ma…”

Lino Banfi e la moglie Lucia positivi al covid

Dopo averlo raggirato per due anni, il covid ha colpito Lino Banfi e la moglie Lucia. L’attore, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta di averlo scoperto casualmente dopo essere rientrato in Italia in seguito ad un viaggio all’estero. “Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi”, ha raccontato l’attore.

Entrambi, fortunatamente, stanno bene come dice ancora Banfi: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella”. Nonostante tutto, sia Lino che la sua dolce metà sono contenti di aver preso il covid insieme: “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra”, ha confessato l’attore.

Lino Banfi e il segreto dell’amore con la moglie Lucia

Lino Banfi e la moglie Lucia hanno affrontato insieme la vita. Innamorati sin da quando erano ragazzini, insieme, hanno affrontato i periodi difficili quando il lavoro di Lino non decollava, il successo, la nascita dei figli e, insieme, hanno condiviso la gioia di diventare nonni. Un sentimento puro e profondo che accompagna entrambi da tutta la vita, ma qual è il segreto della loro unione?

“Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica. E, fino a qualche giorno fa, anche anti Covid”, ha svelato l’attore.

