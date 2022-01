Lino Banfi: “Ho sofferto la fame”/ “Edwige Fenech? Faccio coming out…”

Lino Banfi è intervenuto in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno “Dedicato”, condotta da Serena Autieri e andata in onda nel pomeriggio di sabato 8 gennaio 2022. L’attore ha raccontato di essere nativo di Andria e di essersi trasferito a Canosa all’età di tre anni. La sua vita è stata contrassegnata da momenti duri, nei quali ha sofferto molto la fame e, insieme a lui, la sua famiglia: “L’esistenza senza mia moglie non sarebbe stata la stessa. Lei è stata il mio supporto, anche se sembra una frase banale. Il fatto stesso che abbia lasciato la sua attività di parrucchiera, avviata, per avventurarsi con questo pazzo… Ha patito insieme a me la fame, i sacrifici… All’asilo mia figlia Rosanna aveva bisogno di proteine perché non mangiavamo mai la carne, non potevamo permettercela”.

Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi e la malattia/ "Fa un po’ più di confusione, ma..."

Ora, Lino Banfi e la sua consorte sono entrati nel sessantesimo anno di matrimonio e “negli ultimi anni le ho detto tante volte che le voglio bene. Averla accanto è bello, facciamo ancora i nostri progetti”.

LINO BANFI: “TENTAZIONI SUL SET? CONFESSO CHE EDWIGE FENECH…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Dedicato”, Lino Banfi ha ricordato alcune figura che hanno rivestito un ruolo importante nella sua carriera: si va da Renzo Arbore a Franco e Ciccio, che l’hanno sostenuto durante il suo cammino. “Ho lavorato moltissimo insieme a loro. Con Franco Franchi sono stato addirittura in tournée in America per sostituire Ciccio, che stava malissimo, era stato appena operato”, ha rivelato Banfi.

Scuola di ladri/ Su Rete 4 il film diretto da Neri Parenti

Sui set cinematografici ha incrociato tutte le attrici più belle di quel periodo: non ha mai rischiato di cadere in tentazione? “Oggi, qui da Serena Autieri, può essere che succeda il miracolo – ha scherzato ‘Nonno Libero’ –. Faccio coming out: Edwige Fenech non mi ha mai molestato, mai. L’ho detto! Parlo sempre di lei perché abbiamo fatto molti film insieme. Il suo destino è nato in un paese della Tunisia che si chiama Bona e adesso lei vive a Lisbona… Che strani disegni che fa il destino!”.

LEGGI ANCHE:

Lino Banfi/ Lettera di Papa Francesco “Volevo dirlo a tutto il mondo ma poi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA