Lino Banfi/ Il grande segreto: “Nadia Cassini non mi ha mai molestato”

Lino Banfi è il grande ospite della prima puntata de La vita in diretta: l’attore comico si è raccontato a Lorella Cuccarini tra carriera e vita privata, svelando interessanti aneddoti sulla sua fortunata carriera. A partire dalla possibilità di diventare chierichetto, con tanto di seminario: «I miei genitori decisero che dovessi fare o il prete o il notaio. Il vescovo mi disse che non ero portato per fare il prete, ma per fare ridere le persone». Non senza fatiche, Lino Banfi è poi entrato nel mondo dello spettacolo grazie a Franco e Ciccio: «Io ho cominciato con Franco e Ciccio, mi hanno voluto bene tutti e due, ognuno a modo suo: quando litigavano, io ero quello che li metteva insieme. Ho lottato con il sindaco di Palermo per fargli intestare una via o una piazza, poi ci siamo riusciti. A tal proposito volevo dire una cosa ai miei figli qualora in futuro mi volessero dedicare qualcosa: la via sì, il viale pure, la piazza non lo so, ma non azzardatevi a dire sì a Largo Banfi che mi inc*zzo da morire».

LINO BANFI: “GRANDE SEGRETO? NADIA CASSINI NON MI HAI MOLESTATO”

Lino Banfi si è poi soffermato sul rapporto con le donne sui vari set: «Grande rispetto, amore e grande intelligenza: io sono sempre stato intelligente a dire che ero brutto e grasso, così che mi dicessero che in fondo fossi un bell’uomo». Dopo aver elogiato la moglie Lucia Zagaria, «ha fatto tutti i sacrifici del mondo per me», l’attore ha parlato della figlia Rosanna Banfi: «Con lei ho sempre vissuto una cosa ombelicale. Crescendo, l’ho aiutata a fare i suoi due parti cesari: ancora oggi c’è questo rapporto tra padre e figlia, resta sempre la piccolina che ho visto quando è nata». Infine, una cosa che non ha mai confessato: «A un certo punto della vita, a 83 anni, si deve pure liberare dei segreti: Nadia Cassini non mi ha mai molestato».

