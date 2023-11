Lino Banfi, il ritiro agita Ballando con le stelle?/ Tripoli: “Non so se ci ripensa”

Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle? L’addio crea agitazione nello show

La terza puntata di Ballando con le stelle si è conclusa con un clamoroso colpo di scena: Lino Banfi ha annunciato il ritiro dallo show di Rai1. Al termine della classifica finale della serata che ha visto andare allo spareggio Giovanni Terzi e Giada Lini contro Rosanna Lambertucci e Simone Casula, l’attore pugliese ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi. Senza mezzi termini ha ammesso di aver già dimostrato tutto quello che c’era da dimostrare e di voler lasciare spazio ai più giovani. Lui, alla bellissima età di 87 anni, avrebbe continuato a guardare lo show dal divano di casa sua. A questo punto però, essendo l’attore uno dei pilastri di questa edizione, è immediatamente intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci che ha bloccato la sua decisione consentendogli un’altra settimana per pensarci con calma e magari cambiare idea.

Lino Banfi rimarrà a Ballando o dirà definitivamente addio? Per il momento non si sa ma, quel che è certo, è che il ritiro prematuro dell’attore dal programma agita autori e produzione, come riportato da Vanity Fair. Secondo molti giornalisti, infatti, la presenza di un attore come Lino Banfi è preziosa per Ballando con le stelle. Nella prima puntata ha commosso tutti ballando nel ricordo della moglie scomparsa Lucia e poi si è commosso quando nel ledwall è comparsa la foto della moglie. Banfi non avrebbe voluto piangere, si è scusato moltissime volte con il pubblico in teatro e a casa e persino con la giuria, segno che ciò è stato architettato dagli autori e non da lui. E poi ha dimostrato di saper ballare, di intrattenere senza essere volgare e soprattutto che non c’è età per rimettersi in gioco, per questo il suo ritiro sarebbe una brutta perdita per lo show.

Lino Banfi ha motivato il suo addio a Ballando con le stelle con queste parole: “Mi sono chiesto cosa potrei ottenere di più da questo. Quindi questa sera mi ritiro dalla gara. Voglio lasciare a chi merita più di me perché sembra che io sia avvantaggiato.” L’attore non aveva avvisato delle sue intenzioni neanche la sua maestra Alessandra Tripoli che in queste ore, con un post sui social, ha rotto il silenzio ringraziando Lino Banfi per la bellissima esperienza ammettendo che qualsiasi sarà la sua decisione la rispetterà: “Non só se Lino ci ripenserà ma qualsiasi sarà la sua decisione la rispetterò… la mia vittoria più grande è averlo conosciuto e poterlo considerare come un membro della famiglia! Ci siamo fatti forza l’uno l’altro in un momento molto difficile delle nostre vite, abbiamo pianto tanto, ci siamo stretti per mano e abbiamo anche saputo sorridere nonostante tutto.”

I due, infatti, stanno attraversando un terribile periodo entrambi, l’attore ha da poco perso la moglie Lucia mentre nei mesi scorsi è morta la mamma di Alessandra Tripoli. E poi infine la ballerina dello show di Milly Carlucci ha concluso: “Grazie per la fiducia che hai riposto in me, grazie per la tua umiltà, per i tuoi si ad ogni mia pazza richiesta. La verità era l’unica cosa che cercavo ad ogni coreografia perché tu sei la persona più vera che abbia mai conosciuto. Grazie anche a tutti voi che ci avete sostenuto e continuate a farlo.” Insomma adesso la decisione sul suo futuro a Ballando è nelle mani di Lino Banfi, cosa farà?











