Lino Banfi/ L’Alzheimer della moglie Lucia, il tumore della figlia Rosanna

Lino Banfi entra a far parte della famiglia di “Oggi è un altro giorno”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 14.00. Da oggi, lunedì 19 aprile, l’attore pugliese siederà nel salotto di Serena Bortone, insieme agli “affetti stabili” Massimo Cannoletta, campione dell’Eredità, Jessica Morlacchi e Memo Remigi. Quale sarà il ruolo di Lino Banfi? Il celebre nonno Libero di “Un medico in famiglia” risponderà alle richieste dei telespettatori, tra consigli e battute. Nei giorni scorsi, Lino Banfi si è vaccinato insieme alla moglie Lucia Zagaria: “Io ho fatto il vaccino Moderna ma se mi avessero detto di fare AstraZeneca lo avrei fatto tranquillamente. Bisogna mettere sulla bilancia il bene e il male, prima di tutto dobbiamo vaccinarci, tenendo presente che ad avere la priorità devono essere sempre le persone anziane”, ha detto l’attore all’Adnkronos, invitando anche i più giovani a vaccinarsi.

Lino Banfi "sburgiarda" Claudio Lotito/ "Lazio? Lui era tifoso della Roma!"

La famiglia di Lino Banfi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lino Banfi – al secolo Pasqualino Maria Zagaria – è sposato dal 1º marzo 1962 con Lucia Lagrasta, con cui ha avuto due figli, Walter e Rosanna. Da qualche anno la moglie dell’attore è ammalata di Alzheimer: “Dimentica un po’ di cose, non ricorda. Ma poi è anche cosciente e presente. Non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”, ha raccontato tempo fa su “7”, il settimanale del Corriere della Sera. Lino Banfi e la moglie Lucia hanno due nipoti, Virginia (1993) e Pietro (1998), entrambi figli della figlia Rosanna, che ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

ROSANNA BANFI, FIGLIA LINO/ Lui: "Ti amo come sempre". La malattia...

Rosanna Banfi nel 2009 ha lottato contro un tumore al seno: è stato il padre, durante un’intervista a “La vita in diretta” con Lamberto Sposini, a rivelare che la figlia era stata operata per un cancro. “Di quel periodo non dimenticherò mai neanche la vicinanza di tutta la mia famiglia: sono stata fortunata perché non è così scontato, in tanti fuggono dalla malattia di chi chi gli è vicino, ci sono donne che vengono lasciate dai partner”, ha raccontato la figlia di Lino Banfi qualche anno fa all’Agi.

LEGGI ANCHE:

LUCIA ZAGARIA, MOGLIE LINO BANFI/ "Lei lasciò tutto per me. L'Alzheimer..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA