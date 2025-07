Lino Banfi compie 89 anni e si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, svelando anche la reazione di sua moglie Lucia alle sua scene hot

Lino Banfi compie 89 anni e, per l’occasione, torna a teatro dopo ben 30 anni di assenza e lo fa con “Passaggi a livello”, spettacolo che esordirà il 7 settembre al Todi Festival. Ma in occasione di questo traguardo di vita tanto importante, l’attore ha rilasciato anche un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato alcuni aneddoti inediti della sua vita privata e carriera che riguardano anche sua moglie Lucia.

In particolare, l’attore, che ha recitato in molti film della commedia italiana, ricchi anche di scene piccanti, ha smentito che sua moglie fosse gelosa, pur ammettendo che, di fronte a certe scene, commentava in modo particolarmente tagliente. “Mia moglie Lucia non era gelosa, sapeva che non ho mai corteggiato le mie colleghe. Ma a volte, quando guardavamo insieme uno dei miei film, e vedeva le scene dove toccavo le cosce o le tette a una di loro, Lucia commentava tagliente…”. Al che, Banfi le ricordava che, durante le riprese, c’erano almeno 4o persone presenti: “E lei ribatteva: sì, loro guardavano, ma tu… toccavi”.

Sempre più vicino ai 90 anni, Lino Banfi ha ammesso, nel corso dell’intervista, di avere un po’ di paura della vita che scorre, anche se i medici gli dicono che ha una “memoria da 40enne”. L’attore, tuttavia, si sente ormai ai tempi supplementari della sua vita e dichiara di sentirsi quasi “a fine partita”. Eppure, gli impegni non mancano, anzi: oltre al teatro, Banfi tornerà presto anche al cinema con un nuovo film, in cui reciterà al fianco del duo comico Pio e Amedeo. Il film si intitola ‘Oi vita, oi vita mia!’ e arriverà nei cinema proprio nel periodo di Natale.