Lino Banfi, le struggenti parole per Maria De Filippi/ “Io e lei uniti dal dolore…”

Lino Banfi e Maria De Filippi uniti dal dolore

Lino Banfi e Maria De Filippi, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, hanno affrontato il dolore più grande: l’attore ha detto addio all’amatissima moglie Lucia con cui ha trascorso quasi tutta la sua vita condividendo gioie e dolori e la conduttrice ha detto addio al marito Maurizio Costanzo con cui ha vissuto gli ultimi trent’anni di vita. Due dolori enormi affrontati con coraggio da entrambi che hanno affrontato tutto con il supporto delle rispettive famiglie e degli amici. Ricordando la moglie, Lino Banfi, in un’intervista, ha svelato di aver rivolto delle parole toccanti a Maria De Filippi.

Nonostante la moglie Lucia fosse venuta a mancare da pochi giorni, l’attore ha scelto di partecipare comunque ai funerali di Maurizio Costanzo esprimendo il proprio cordoglio ai figli del giornalista e alla stessa Maria De Filippi a cui ha detto qualche parola in più.

Le parole di Lino Banfi per Maria De Filippi

Nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata ai microfoni di Non stop News, Lino Banfi ha parlato così della perdita subita da Maria De Filippi: “Come ho detto a Maria De Filippi – abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni – come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile”, ha confidato Banfi. “Faccio l’esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei (…) La chiesa era strapiena di tutte le persone della nostra zona, piazza Bologna. Lei non diceva mai ‘Sono la moglie di Lino Banfi, ma diceva di essere la signora Lucia”.

Parlando dei tanti anni vissuti accanto alla moglie, infine, Banfi ha detto: “Quando mi chiedono: come fai a resistere tanti anni? Io dico: “Io e Lucia siamo due muratori, non siamo ingegneri o geometri. Non ci vergognavamo a dire ti amo, sembra ridicolo, ma è così”.

