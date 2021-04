Lino Banfi/ “Mia moglie Lucia amava molto Roger Moore e…”

Come ogni lunedì ed ogni venerdì, Lino Banfi grande protagonista a Oggi è un altro giorno. Il celebre attore pugliese riceve chiamate e messaggi dai suoi fans, ma commenta anche insieme a Serena Bortone la sua grande carriera ed oggi è stato mandato in onda uno spezzone di un momento storico del piccolo schermo: Lino Banfi e Roger Moore insieme sul palco per cantare.

L’episodio fa riferimento al 1989, nel corso della sua trasmissione sui canali Rai “Stasera Lino”: «Era il 1989, c’era un affetto incredibile verso di me. Questo pezzo con Roger Moore rappresenta l’incoscienza di aver preso coscienza: avevo preso coscienza di avere in mano uno spettacolo fantastico». Lino Banfi ha poi aggiunto: «Mi dissero che Moore non sapeva cantare e non parlava italiana, sapeva solo “Singing in the rain”. Dissi che andava bene perché lo amavo, mi inventai quella roba lì e sono arrivato fino alla fine dicendo “speriamo che vada bene”». E si tratta di un video molto particolare per l’attore, considerando che è legato anche alla moglie Lucia Zagaria: «Mia moglie Lucia amava molto Roger Moore».

