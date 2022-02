Lino Banfi: “Mia moglie Lucia chiede di morire insieme”/ “Dirò al Santo Padre se ci fa morire insieme”

Emozionante Lino Banfi ad Affari Tuoi Formato Famiglia a proposito della moglie Lucia. Come ha spiegato più volte il comico pugliese, la sua dolce metà sta attraversando un periodo davvero complicato a causa del progredire della malattia. Questa sera, durante la diretta della puntata, ha svelato commosso un desiderio espresso di recente dalla compagna: “Spesso mi chiede: ‘perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio..’ “.

Emozioni palpabili in studio, pure per Amadeus che pende dalle labbra di Banfi e dalle sue parole sincere e colme d’amore per la moglie Lucia. “Chiederò a sua santità se ci fa morire insieme, glielo farò presente, perché lei non vuole rimanere sola se muoio io. E viceversa”.

Lino Banfi, la dichiarazione d’amore per la moglie Lucia commuove il web

Le parole di Lino Banfi hanno emozionato il popolo del web e in questi minuti tweet di affetto e stima si moltiplicano per il celebre attore di Un Medico in Famiglia. “Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: se dovesse accadere ci ripresenteremo un’altra volta“, aveva già spiegato Lino Banfi parlando della malattia di Lucia. Questa sera, ancora una volta, ha dato dimostrazione di grande sensibilità e amore, commuovendo il pubblico a casa.

“Non pensavo di potermi commuovere così ma le parole di Lino Banfi a sua moglie sono amore puro“, il commento di un utente, corredato da un’ondata di cuori, dopo le sue dichiarazioni. “Che bella persona Lino Banfi e l’amore che prova per sua moglie”, il pensiero di un’altra telespettatrice di Affari tuoi. Come darle torto.

