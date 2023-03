Lino Banfi/ “Mia moglie Lucia morta dopo Costanzo: lui le avrà detto ‘Dopo di te’…”

LINO BANFI OSPITE OGGI A “DOMENICA IN”

Ci sarà anche Lino Banfi nel sempre ricco cast di ospiti di “Domenica In”: infatti, nel corso dell’odierna puntata -la venticinquesima stagionale- del talk show condotto da Mara Venier, l’86enne comico e attore pugliese tornerà nuovamente negli studi televisivi di Rai 1, e questa volta in compagnia della figlia Rosanna, a pochi giorni dalla scomparsa dell’amata moglie Lucia Zagaria. E la lunga chiacchierata con la padrona di casa, che si preannuncia carica di emozioni e di tanti ricordi, sarà l’occasione per ricordare quello che è stato un amore lungo oltre sessant’anni e per parlare pure degli ultimi giorni di vita della compagna di vita di Banfi.

Barbara D'Urso: "Il mio lavoro mi diverte ancora"/ "Sono tornata a teatro perché..."

La morte di Lucia Lagrasta (questo il suo nome di battesimo), spentasi qualche giorno fa a 85 anni, è arrivata per Lino Banfi poco prima della perdita di Maruzio Costanzo, suo amico: e, in una breve intervista video concessa ai giornalisti presenti alla camera ardente allestita in Campidoglio per il celebre giornalista e conduttore tv, Banfi si è lasciato andare ai ricordi e anche a una piccola battuta, volendo ricordare il proprio ruolo di comico anche in questi momenti di dolore. “Gira un video che ho fatto con Maurizio, non ricordo se in Rai o Mediaset: comunque era il 1990 o 1991, e noi facevamo i vecchietti… Cioè fingevamo di essere vecchi e lui dice va me ‘Lino, tu morirai prima perché hai due anni più de me!’, e poi parlavamo dei nostri coetanei” aveva ricordato Banfi a proposito di quello sketch.

LDA: "Sono fidanzato e felice"/ "A 17 anni non ho fatto musica per 5 mesi dopo che…"

BANFI, “MIA MOGLIE MORTA DOPO COSTANZO: ORA SARANNO INSIEME E…”

E sempre nel giorno della camera ardente in Campidoglio, Lino Banfi aveva legato la scomparsa della moglie Lucia a quella di Costanzo: “Com’è strano il destino: in questi giorni è morta anche mia moglie, c’è stato il funerale l’altro ieri: allora ho detto scherzosamente –sempre per fare il comico che è la cosa migliore in questi casi sennò piangiamo tutti- che loro due sono morti contemporaneamente” ha detto con una punta di commozione l’attore pugliese, spiegando poi il motivo e ricollegandolo a allo sketch di cui sopra. “Maurizio, con la sua galanteria che lo distingueva, avrà detto ‘Lucia, dopo de te’, e ha fatto passare prima mia moglie….” aveva aggiunto, prima di salutare il giornalista romano e di immaginarlo in quel momento da un’altra parte e assieme alla sua amata compagna.

Jonathan Kashanian: "Sto progettando un figlio"/ "Sono single ma non per scelta"

Lucia Zagaria è venuta a mancare qualche giorno fa anche se, nonostante soffrisse di Alzheimer, pare che la causa del decesso sia stata un tumore al cervello che aveva tuttavia colpito la moglie di Lino Banfi solo da poco tempo. Infatti, nel corso di una puntata di “Oggi è un altro giorno”, era ospite di Serena Bortone proprio un’amica di famiglia dei Banfi, vale a dire Paola Comin, svelando la malattia che è stata fatale per la signora Lucia. “Non è morta per l’Alzheimer, ma per un tumore cerebrale che in un mese se l’è portata via” aveva spiegato, parlando inoltre della donna come del vero e proprio “perno” della famiglia Banfi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA