Lino Banfi/ “Non mi sono piaciuto per 30 anni, ora ricomincio a volermi bene”

Domenica sarà premiato in Canada all’Italian Contemporary Film Festival, ma Lino Banfi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il celebre attore è reduce da numerosi impegni e l’agenda è fitta. “Sono le mie ‘ultime cartucce’: l’età è quella che è, ma non voglio fermarmi proprio ora che sto ricominciando a volermi bene”, ha esordito il celebre attore ai microfoni di Libero.

Nel corso del dialogo con Francesca D’Angelo, Lino Banfi ha rivelato di non essersi piaciuto fisicamente negli ultimi trent’anni, al punto di non volersi rivedere nei suoi film. “Adesso invece mi volto indietro e capisco che ho fatto molte cose, la maggior parte che gradisco”, ha evidenziato: “Penso: ‘Porcaputtena, sai che questa cosa l’ho fatta proprio bene?’”.

LINO BANFI: “NON RINNEGO IL PASSATO”

Lino Banfi ha spiegato di non rinnegare niente del suo passato, comprese le tanto chiacchierate commedie sexy. Discorso diverso per “Dio li fa e poi l’accoppia”, dove interpretava il cugino gay del prete protagonista: “Era un personaggio troppo sopra le righe, decisamente esasperato: oggi, con la sensibilità che abbiamo maturato (in meglio) su questi argomenti, sarebbe un ruolo improponibile. Però non lo rinnego perché era figlio di quell’epoca”. Lino Banfi ha poi parlato di un altro tassello fondamentale della sua carriera, ovvero la fiction “Un medico in famiglia”, sottolineando che la rifarebbe subito: “Magari potremmo fare non 13 episodi ma 3 o 4 puntate. Noi del cast saremmo disponibili. Vediamo che succede: tanto io una decina d’anni di ‘tempi supplementari’ li ho. Posso aspettare”. Ma non è tutto, Lino Banfi infatti è pronto a lavorare insieme ad Al Bano Carrisi in una fiction in cantiere: “La faremo! Il progetto è stato accantonato ma ora vedrà che lo realizzeremo. Al Bano è bravissimo anche come attore”.

