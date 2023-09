Lino Banfi: “Papa Francesco? Ogni tanto mi chiama”/ “Gli racconto gli episodi più divertenti della mia vita”

Banfi racconta l’amicizia con Papa Francesco: le sue parole

Lino Banfi ha spesso raccontato di avere un’amicizia profonda con Papa Francesco; l’attore, come riporta Leggo, ha raccontato dettagli del loro rapporto: “Voglio diventare il giullare del Papa. Quando lei è incavoleto, mi chiama, e io la faccio sorridere. ”

Roba da ricchi, Rete 4/ Sergio Corbucci dirige i tre grandi della comicità, oggi, giovedì 7 settebre 2023

E ancora: “Ogni tanto mi chiama. E io gli racconto gli episodi più divertenti della mia vita, e pure quelli tristi: il mio sogno è sempre stato far ridere e piangere insieme. Come prova d’amicizia gli ho chiesto questa foto. Lui ha messo via il bastone, e si è appoggiato a me” afferma l’attore. La lettera del Pontefice ha ricordato a Lino Banfi di Lucia, la compianta moglie venuta a mancare a febbraio: “I nonni sanno essere forti nella sofferenza, e tu sei il nonno di una Nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di Lucia…”. “Me la scrisse quando morì mia moglie. Abbiamo fatto in tempo a festeggiare i sessant’anni di matrimonio“. Poi conclude: “Mia moglie Lucia mi sta preparando all’aldilà“.

Lino Banfi: "Aiutatemi a sognare mia moglie Lucia..."/ Il dramma dell'attore

Banfi e il doloroso appello dopo la morte della moglie: “Aiutatemi”

La moglie di Banfi è venuta a mancare a febbraio, uno dei momenti più dolorosi per l’attore che non è ancora riuscito a superarlo: “Aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco” è l’appello dell’interprete al Corriere della Sera.

E ancora: “Credo però sia molto impegnata a parlare bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivando molte richieste di lavoro. Insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno” conclude Lino Banfi emozionato.

Buona giornata, Rete 4/ Film coi più divertenti comici italiani, oggi sabato 17 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA