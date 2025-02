Grande commozione a Domenica In. Dopo l’esibizione di Simone Cristicchi, ospite di Mara Venier per commentare il festival di Sanremo 2025, Lino Banfi è scoppiato a piangere in diretta. La canzone “Quando sarai piccola” (qui il video ufficiale e la spiegazione) l’ha emozionato tantissimo, ricordandogli la sua amatissima moglie Lucia morta nel 2023 dopo essersi ammalata di Alzheimer. Anche lui ha vissuto la terribile esperienza di non essere riconosciuto dalla persona che ama, tematica trattata nella canzone del cantante.

Simone Cristicchi, infatti, ha scritto un brano dedicato a sua madre che in giovane età è stata colpita da un’emorragia cerebrale e da quel momento non è stata più la stessa. A Domenica In anche Mara Venier ha voluto ricordare sua madre, mentre per Lino Banfi ci sono state lacrime a profusione e qualche aneddoto commovente. L’attore ha spiegato che durante il forte declino della moglie Lucia, mentre la imboccava si è sentito dire: “E se io un giorno non ti riconosco più?”. Lui ha cercato di farla ridere dicendole: “Beh, ci presentiamo un’altra volta e ci innamoriamo di nuovo!“.

Lino Banfi a Domenica In, la battuta su Cristicchi: “La canzone è piaciuta alla Meloni”

Lino Banfi, dopo essersi commosso a Domenica In per la canzone di Simone Cristicchi ha voluto ironizzare lanciando una battuta ai giornalisti che cercavano di consolarlo: “Ho 80 anni, lasciatemi piangere!“. Poi ha lanciato la frecciata politica: “Questa canzone è piaciuta sia a Giorgia Meloni che a Elly Schlein. Almeno su questo sono d’accordo“. L’attore ha concluso complimentandosi tanto con la sensibilità di Simone Cristicchi, definendo il suo brano come un vero e proprio dono che fa sentire capite tantissime persone che vivono il disagio di perdere in modo così particolare un proprio caro.