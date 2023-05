Lino Banfi: “Vorrei sognare mia moglie Lucia Lagrasta”/ “È morta da tre mesi ma ancora non arriva”

Lino Banfi ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Repubblica’, in cui si è aperto parlando delle sue pellicole cult, e del rapporto con alcune dive e volti femminili dei suoi successi, in particolare l’avvenente Edwige Fenech.

Mentre le commedie sexy all’italiana impazzavano in televisione, gli occhi dell’attore sono sempre stati solo per la moglie Lucia, scomparsa prematuramente alcuni mesi fa, e di cui ‘Nonno Libero’ sente ancora tutti i giorni la mancanza.

Lucia Lagrasta, la moglie di Lino Banfi, dopo aver lottato contro l’Alzheimer a lungo, è morta lo scorso febbraio. L’attore, in una lunga intervista a ‘La Repubblica’ ha raccontato che non riesce a sognarla. Banfi va a letto e pensa che la moglie verrà a trovarlo. Ma, con suo enorme dispiacere: “È morta ormai da quasi tre mesi e… niente. Mi addormento, ma lei non arriva”, ‘Nonno Libero’ ha aggiunto: “Forse lassù si starà ancora organizzando. Vede? Nello studio c’è anche la sua sagoma. Ho scritto pure una poesia in rima baciata, una sorta di preghiera”

Complicata la vita senza di Lucia, per Lino Banfi, che non lo ha mai lasciato solo, da quella ‘fuitina’ negli anni ’50 che sarebbe stata l’inizio della loro lunga storia d’amore. Poi il matrimonio al quale le famiglie si erano opposte e il sostegno di Lucia durante tutte le fasi della sua carriera da attore, anche quelle più dure. “Il nostro è stato un amore speciale”, ha rivelato Banfi, che si commuove ogni volta che ricorda la sua compagna di vita. Lucia, non ha mai fatto pesare il lavoro al marito, facendo ad esempio scenate di gelosia per la sua vicinanza a donne come la Fenech o Nadia Cassini.

Lino Banfi ed Edwige Fenech si sono incontrati dopo lunghi anni

Lino Banfi ed Edwige Fenech sono stati, sicuramente, una coppia di culto tra gli anni ’70 e ’80, con una serie di commedie sexy che li hanno resi insieme protagonisti. I due attori si sono incontrati di nuovo, solo recentemente dopo lunghi anni di distanza a causa del trasferimento dell’attrice a Lisbona, dove ha messo le basi da tempo. Si sono incontrati a Roma, dove Fenech è arrivata per promuovere il nuovo film di Pupi Avati che l’ha resa protagonista. “Lino e io ci vogliamo molto bene. Negli ultimi anni, pur non vedendoci, abbiamo continuato a sentirci”, ha fatto sapere Edwige. Anche Banfi ha ricordato con estremo affetto l’attrice.

Nell’intervista a Repubblica, la mente torna ai momenti di carriera vissuti al fianco della moglie. Della Fenech, in particolare, Lucia Lagrasta diceva “È l’unica non rifatta”. Solo di recente, Lucia ha fatto notare al marito che si era divertito molto: “Era già malata di Alzheimer e mentre guardavamo un mio vecchio film si è girata e mi ha detto: “Però ti sei divertito, eh?”. E io ho negato. “Però minne e fondo schiena ne hai toccati”.











