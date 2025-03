La morte di Nadia Cassini, attrice della commedia sexy italiana e icona degli anni ’70, ha toccato il mondo del cinema e dello spettacolo. L’attrice e showgirl è ricordata anche su Rai 1, nel corso della diretta di La Volta Buona, attraverso le parole degli ospiti di Caterina Balivo e, in primis, di Lino Banfi.

Lino Banfi diventato bisnonno di Matilde/ "Me l'ha mandata dal cielo mia moglie Lucia"

L’attore, che in studio è celebrato dalla figlia per l’occasione della Festa del papà, ricorda la collega con la quale ha girato vari film in quegli anni. “Che ricordo ho? Un ricordo bello, – ha esordito Banfi – perché chiacchieravamo sul fatto della lingua italiana, che non riusciva a parlare bene. Inizialmente io credevo ci giocasse un po’, invece era davvero così. Tipo non riusciva a dire ‘colonnello’, diceva ‘cogl*nello’, noi allora ci arrendevamo!”

Lino Banfi a Verissimo: "Non pensavo che avrei conosciuto la mia pronipote Matilde"/ "Mia nipote è cambiata"

Lino Banfi ricorda Nadia Cassini in diretta su Rai 1: “Scomparsa molto sentita”

Lino Banfi ha elogiato Nadia Cassini sia dal punto di vista personale che per le sue performance sul set. “Era molto altruista e gentile, era molto buona. – ha detto in diretta a La Volta Buona, in collegamento telefonico – La scomparsa di questa amica è molto sentita. Noi eravamo quelli che facevamo ridere, però se non c’erano le donne che si facevano la doccia non ci sarebbe stato quel successo.” ha aggiunto l’attore, ricordando il ruolo delle iconiche bellezze di quel periodo cinematografico. Ricordiamo che Nadia Cassini è morta all’età di 76 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia.