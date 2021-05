Lino Banfi/ “Sento Serena Bortone come se fosse mia figlia”

Come ogni venerdì, Lino Banfi grande protagonista a Oggi è un altro giorno. L’artista ha continuato a ripercorrere la sua carriera ed ha parlato di Fred Bongusto: «Nessuno sa che aveva un grande spirito. Nel 1974 giravamo un film e lui scriveva le musiche del film. Mi chiese di andare in macchina con lui, ci siamo messi a chiacchierare e mi ha fatto prendere la bronchite con la macchina scoperta a 150 km/h. Stavo morendo, lui ha preso un giaccone ma io non avevo niente dietro». Poi Lino Banfi ha fatto una sorpresa alla conduttrice Serena Bortone: «L’amore non è considerato solo nelle coppie, ma è anche tra un padre e un figlio o tra un padre per una donna che vorrebbe avere come figlia. Io ogni settimana vengo qua due volte e vorrei dire una cosa a Serena», seguita da una bellissima dedica.

Lino Banfi ha poi continuato il suo intervento parlando del rapporto con il grande Federico Fellini: «Io lo incontravo quando facevo doppiaggio, lui mi chiedeva di raccontarmi dell’avanspettacolo. Una volta gli dissi che stavo scrivendo un libro, lui lo lesse e mi scrisse una bellissima lettera». Una lettera narrata da Serena Bortone, così ha proseguito l’attore pugliese: «Molti l’avrebbero esibito chissà quante volte, io l’ho custodita gelosamente. Gli vorrei chiedere che film avrebbe fatto con me».

