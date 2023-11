Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle 2023?/ Annuncio in diretta: “Voglio lasciare a chi merita”

Lino Banfi vuole ritirarsi da Ballando con le stelle 2023: l’annuncio in diretta

Lino Banfi ha spiazzato tutti nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle 2023 annunciando in diretta il suo desiderio di ritirarsi dalla gara. “Sto tremando, ma ci ho pensato e ripensato in queste ore. Non l’ho detto neppure ad Alessandra (Tripoli, la sua maestra di ballo, ndr) ma mi sono chiesto cosa potrei ottenere di più da questo. Quindi questa sera mi ritiro dalla gara. Voglio lasciare a chi merita più di me perché sembra che io sia avvantaggiato“.

Il pubblico urla e rumoreggia, non vuole che Lino lasci la gara e lo stesso vale per la giuria di Ballando con le stelle. A prendere la parola e cercare di trovare una soluzione è Milly Carlucci. La conduttrice fa effettivamente sapere che l’attore si è trovato spesso in difficoltà durante le prove: “Sì, io ti vedo nella settimana nei momenti di sconforto, ma ti chiedo di poterci riflettere. Ti prego, mi metterei anche in ginocchio. Non prendiamo una decisione adesso, medita un attimo. Il pubblico vuole che tu rimanga”. Lino fa una promessa: ci penserà, almeno fino alla fine della puntata, poi annuncerà la sua decisione definitiva.

