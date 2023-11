LINO BANFI SI RITIRA DA BALLANDO CON LE STELLE 2023/ La conferma di Milly: “Stava malissimo…”

Lino Banfi conferma la sua decisione e si ritira da Ballando con le Stelle 2023: l’annuncio in diretta

Lino Banfi conferma la sua decisione, si ritira da Ballando con le Stelle 2023. “Abbiamo passato due meravigliose settimane insieme”, dice Milly mentre manda in onda una clip delle due settimane di Lino Banfi a Ballando con le Stelle. “Ho avuto momenti di grande emozioni alla fine di ogni ballo. Non posso non parlarne perché il filo conduttore della mia vita è stata lei (sua moglie Lucia, ndr)”, spiega ancora il mitico Nonno Libero. Anche Alessandra Tripoli si commuove per l’esperienza vissuta col suo compagno di ballo.

“E’ bello che la gente si chieda se me ne vado o rimango, ho sempre fatto ridere gli altri. Per una volta ho sorriso, vedere i miei amici concorrenti che mi adorano. Questo è importante. Cosa posso avere di più?”, si domanda ancora Lino Banfi. “Non posso restare per mille ragioni. Mi hanno tolte due denti miei e uno non mio, ho preso gli antibiotici”, spiega l’attore pugliese. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Lino Banfi si ritira oppure no da Ballando con le stelle 2023? È questa la domanda che i telespettatori dello show di Rai Uno si pongono di fronte a quanto accaduto da sabato scorso, quando l’attore ha annunciato di volersi ritirare dalla gara. Una decisione che Milly Carlucci ha cercato di posticipare, chiedendo a Lino di pensarci almeno fino alla prossima puntata.

Lino Banfi però non ha atteso la diretta di sabato 11 novembre, annunciando non solo che il suo ritiro era certo, ma che lo aveva già deciso ancor prima che Ballando iniziasse. “Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti”, ha infatti dichiarato fra le pagine del settimanale Chi.

Lino Banfi ha sottolineato di essere consapevole del fatto che, dalla quarta puntata in poi di Ballando con le stelle, la giuria si fa più severa sul ballo, iniziando a giudicare soltanto quell’aspetto. Da qui il pensiero dell’attore di ritirarsi prima che la gara si faccia seria e dunque per lui difficilmente sostenibile. “Nessuno, tra i concorrenti di una certa età, è mai arrivato in finale e io non sono diverso dagli altri. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone”, è stata la sua conclusione.

Eppure nelle ultime ore le cose sembrano essere cambiate. Milly Carlucci, in collegamento a La Volta Buona, ha annunciato che invece Lino è tornato in pista e sta provando, non ha tuttavia chiarito se le prove siano per la sua esibizione di saluto o per continuare la gara. Una strategia per mantenere alta l’attenzione nonostante l’annuncio dell’attore alla gara?











