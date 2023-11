Lino Banfi si ritira da Ballando con le stelle?/ “Sabato ci sarò, ma non per gareggiare…”

Ballando con le stelle 2023: Lino Banfi vuole lasciare la competizione

La nuova stagione di Ballando con le stelle è ufficialmente entrata nel vivo ma, come spesso accade, la gara viene spesso condita da colpi di scena che possono anche prescindere dalla competizione. Nell’ultima puntata, uno dei protagonisti più amati, ha infatti annunciato di aver maturato la decisione di voler abbandonare la gara. Si tratta di Lino Banfi, in coppia con la professionista Alessandra Tripoli; l’attore si è detto soddisfatto del cammino fatto in queste settimane e al contempo convinto di non poter chiedere altro alla sua esperienza a colpi di danza.

Milly Carlucci, udite le affermazioni di Lino Banfi, ha comunque chiesto cautela e rimandato ogni decisione definitiva alla settimana seguente. L’attore sta dunque ancora meditando e non è detto che lasci davvero la competizione a Ballando con le stelle. Nel frattempo – come riporta Biccy – nella giornata di ieri è stato ospite a La Vita in Diretta e Alberto Matano ha colto l’occasione per indagare sulla reale volontà di Lino Banfi. “Io con Alessandra sabato saremo lì; ma aspettate, non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione, domani vedrò anche Milly e i dirigenti”.

Le parole di Lino Banfi a La Vita in Diretta non hanno offerto particolari certezze nel merito del prosieguo del suo cammino a Ballando con le stelle. Le considerazioni fatte dall’attore ad Alberto Matano hanno però chiarito ulteriormente il suo punto di vista. “Per lasciare voglio trovare la soluzione giusta, la domanda è sempre la stessa: che cosa ancora devo conquistare? Sono felice così, ho fatto delle cose belle e ho ottenuto un bel risultato. Voglio che rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l’ho, ho lo zucchero sulla bocca”. Queste le parole di Lino Banfi – riportate da Biccy – che ha poi proseguito: “Dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra”.

Dalle parole di Lino Banfi emerge quasi una tenera considerazione: l’attore sembra essersi tanto divertito da avere paura che le prossime settimane a Ballando con le stelle possano rovinare il bel ricordo che può conservare dell’esperienza. In virtù di ciò, valuta l’abbandono come unica soluzione per non perdere in futuro la bellezza di questa avventura. “Non mi sarei mai aspettato tutto questo amore; anche per strada le persone mi fermano e mi fanno i complimenti. Per questo dico ‘perchè lasciare dopo?’, meglio abbandonare adesso che è tutto dolce; spero possiate capire il mio punto di vista”.











