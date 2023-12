Lino Banfi, stoccata ai giudici di Ballando con le stelle?/ “Ditegli che i voti da dare sono questi…”

Ballando con le stelle, Lino Banfi punge ancora il banco dei giudici

Uno dei personaggi che ha fatto più discutere nell’attuale edizione di Ballando con le stelle è stato forse Lino Banfi, soprattutto nel merito del suo ritiro dalla competizione. Un tira e molla durato qualche giorno, principalmente da parte di chi ha tentato di convincere l’attore a tornare sui suoi passi. Alla fine però, nonno Libero non ha cambiato idea e, come anticipato, ha dunque deciso di ritirarsi dal talent di ballo condotto da Milly Carlucci.

Tra le diverse argomentazioni di Lino Banfi nel merito del ritiro, il tema principale è sembrato essere il parere della giuria. L’attore, in alcune interviste recenti, aveva appunto raccontato di volersi ritirare per conservare un buon ricorso di Ballando con le stelle, aggirando dunque l’inasprirsi del verdetto dei giurati. A tal proposito, come riporta LanostraTv, ospite nel ruolo di giurato nella prima puntata dello Zecchino D’Oro 2023 l’attore sembra aver lanciato una sottile frecciatina al talent condotto da Milly Carlucci.

Gabriele Cirilli, eco alla stoccata di Lino Banfi: “Togliamo il 5 come voto…”

Come anticipato, nella prima puntata della 66a edizione dello Zecchino D’Oro, Lino Banfi si è dilettato nel ruolo di giurato. Le palette in dotazione andavano dal 6 al 10 come margine di giudizio, aspetto che ha portato l’attore a lanciare una presunta stoccata alla giuria di Ballando con le stelle. “Dite ad altre giurie che i voti da dare sono questi…”.

Come spiega il portale, la frecciatina di Lino Banfi alla giuria di Ballando con le stelle – almeno durante la sua partecipazione allo Zecchino D’Oro 2023 – è sembrata passare inosservata. LanostraTv spiega però come, nella serata di Tale e Quale Show, sia stato Gabriele Cirilli a riprendere le parole dell’attore. Quest’ultimo infatti, scherzando sul parere dei giudici, pare abbia ironizzato sulla eventuale rimozione del numero 5 della scala di voti.

