Lino Banfi: “Storie con attrici sul set? Conosco i miei limiti”/ “Su Edwige Fenech..”

Lino Banfi show a La Confessione, il programma di Peter Gomez in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. L’attore ha mostrato la consueta ironia nel rispondere alle domande del direttore de ilfattoquotidiano.it che, tra una battuta e l’altra ha cercato anche di fare un piccolo scoop di gossip. La premessa è stata la seguente: “Senta, ma mi confessi una cosa: Lei era sempre in mezzo a bellissime donne, questo programma si chiama ‘La Confessione’, almeno una volta qualcosa è successo…“. Pronta la risposta di Lino Banfi: “Senti raghezzo Gomez, ti do del tu in questo momento, il mio garbo è sempre stato quello di capire i limiti, per questo non è mai successo niente“. Finita qui? No, perché con la consueta capacità di gestire i tempi scenici, Lino Banfi ha poi riservato un’altra chicca, facendo credere per qualche istante di aver avuto una liaison con Edwige Fenech…

Lino Banfi: “Nelle mie commedie sexy mai parolacce sessuali…”

Proseguendo il discorso sulle bellissime donne con cui ha avuto la fortuna di condividere il set, Lino Banfi ha scherzato: “Mi promettevano sempre delle cose che non hanno mantenuto. Allora confessione per confessione se la vuoi sapere, la dico – ha detto rivolgendosi a Peter Gomez – questa signora con la quale io ho fatto tanti film (Edwige Fenech, ndr) non mi ha mai molestato“. Il giornalista gli ha poi ricordato la miriade di critiche che venivano riservate all’epoca alle sue commedie sexy: “Zozzoni, parolacce, pernacchie, insomma erano tutti arrabbiati“, ha commentato il direttore di FqMillennium. Lino Banfi però al proposito ha voluto fare una precisazione: “Pernacchie sì, ma parolacce sessuali…C’era al massimo: ‘Sono ingrifeto, sono arrapeto: una volta ho detto: ‘Sono arrapeto come una scimmia del Madagascar“.



