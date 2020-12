Lino Banfi, “Vacciniamoci”/ “È importante non solo per la nostra salute, ma…”

Lino Banfi non ha dubbi: “Non esiterò un attimo a vaccinarmi”. Ai microfoni di AdnKronos il noto attore pugliese ha sottolineato che questa è di certo la scelta giusta per sconfiggere l’ormai nemico numero 1 dell’umanità, il Coronavirus. Arrivato a 85 anni è consapevole di essere tra i soggetti a rischio, ma non pensa solo a lui: “È importantissimo vaccinarsi per diversi motivi. la gente deve capirlo che non è importante solo per la nostra salute, ma che va fatto anche per proteggere tutti i nostri familiari. Se qualcuno in famiglia comincerà a farlo allora anche gli altri si convinceranno e lo seguiranno”. La grande incertezza di questo periodo ha portato il popolo ad essere scettico e continuano ad essere più le persone che dicono no al vaccino che quelle intenzionate a farlo.

Lino Banfi, “Vacciniamoci”: il comico lo farà in diretta tv?

Lino Banfi si vuole far promotore del buono esempio in merito al vaccino contro il Coronavirus e già ha fatto capire che pur di essere utile si presterebbe anche a un vaccino in diretta tv. Non sarebbe il primo, ma di certo darebbe un forte segnale al nostro paese dove sembrano essere sempre di più gli scettici verso questa possibilità. Sta di fatto che le prossime settimane, quelle che lanceranno definitivamente il piano vaccinale, saranno le più importanti e ci permetteranno di tornare a una vita normale anche se per farlo tutti dovremmo fare un passo verso la salute degli altri.



