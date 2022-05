Lino Capolicchio, la relazione con Mia Martini/ “Era molto innamorata e anche io”

Lino Capolicchio si è spento qualche ora fa all’età di 78 anni. Il suo nome è legato al mondo dello spettacolo, l’attore infatti è stato uno degli attori cinematografici e teatrali e sceneggiatori più importanti all’interno del panorama italiano. L’attore ha preso parte ad alcuni film cult della storia del cinema italiano come “Metti, una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi, “Il giovane normale” di Dino Risi e il “Giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica che valse all’attore il David di Donatello.

L’attore è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, ma durante un’intervista a Io Donna nel 2020 aveva parlato di una sua relazione segreta avuta negli anni ’70 con la cantante Mia Martini. In quell’occasione l’attore rivelò: “La conobbi perché accettai di girare uno special televisivo con lei protagonista per la regia di Enzo Trapani. Per tutta la vita ho cercato di non dirlo anche se, un paio di amici intimi lo sapevano”.

Scomparso Lino Capolicchio, la relazione segreta con Mia Martini

Durante l’intervista Lino Capolicchio aveva ricordato come l’amore tra lei e la cantante fosse molto forte: “Lei credeva molto in questo rapporto e voleva che si cementasse. Ma all’epoca non me la sentivo di lasciare mio figlio che aveva solo 3 anni. Era molto innamorata e anche io. Alla fine della relazione mi ha lasciato un suo disco con una dedica bellissima che nessuno ha mai visto. Lo tengo segreto”.

L’attore ha raccontato della sua storia per una forma di rispetto nei confronti della cantante, mettendo da parte la sua riservatezza sulla vita privata. Infatti, non si hanno altre informazioni in merito alla sfera personale dell’attore che preferiva far parlare di se per le sue performance cinematografiche.

