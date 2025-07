Temptation Island, Lino e Alessia inseparabili… di nuovo! Paparazzati insieme dopo mesi di gelo, il web grida al teatrino social

Lino e Alessia di Temptation Island potrebbero essere tornati insieme. Ebbene sì, dopo una carrellata di insulti e tante frecciate sui social la coppia è stata vista insieme in uno degli eventi più attesi dell’anno, il concerto di Geolier a Napoli. Il riavvicinamento sta facendo molto discutere soprattutto perchè alcuni fan del reality di Canale 5 si chiedono se la loro rottura non sia stata solo una grande bugia per popolarità. Chiaramente, questa è una domanda alla quale non si potrà mai rispondere.

A diffondere la notizia dei due insieme al concerto di Geolier è stato Alessandro Rosica che ha mostrato la foto dei due insieme e ha scritto: “Lino e Alessia ieri al concerto di Geolier a Napoli. Le finte litigate social erano solo per hype. Stanno sempre insieme“. Nella foto si vedono i due seduti vicini che attendono l’evento. Lo scorso anno Lino era stato il ‘fidanzato’ più popolare del programma e anche dopo la fine di Temptation Island aveva continuato a far parlare di sè visto il suo avvicinamento a Maika Randazzo, tentatrice con cui è stato fidanzato per pochi mesi.

Lino e Alessia, ritorno di fiamma o solo amici?

Ma il ritorno di fiamma con Alessia è tornato prestissimo e a fine 2024 i due avevano spiegato di essere tornati insieme tanto che avevano deciso poi di fare alcuni interventi di chirurgia insieme. Poi di nuovo la crisi e un’altra rottura, anche se oggi le carte sembrano essersi – ancora – ribaltate. Come stanno davvero le cose? Si tratta solo di mosse per fare hype sui social? Forse Lino e Alessia sono rimasti solo buoni amici e hanno deciso di partecipare insieme ad uno dei concerti più attesi dell’anno, ma non si può far altro che aspettare conferme dai diretti interessati.

