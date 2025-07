Lino Giuliano lancia un appello ad Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip: le sue parole.

Dopo aver fatto parlare di sé per lo sfogo contro Temptation Island 2025, Lino Giuliano torna al centro dell’attenzione per un appello rivolto ad Alfonso Signorini. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo la sua esperienza all’interno del reality show con l’ormai ex fidanzata Alessia Pascarella, aveva superato i provini per partecipare al Grande Fratello ma a causa di uno scontro social con l’influencer Enzo Bambolin non ha più varcato la porta rossa della casa più famosa d’Italia.

In vista della nuova edizione del reality show, Lino Giuliano non perde le speranze di poter far parte dei concorrenti. Tuttavia, con l’edizione di Simona Ventura che sarà totalmente nip, Lino Giuliano rivolge un appello ad Alfonso Signorini per far parte del cast della sua edizione.

Le parole di Lino Giuliano sul Grande Fratello

Lino Giuliano non perde le speranze di poter partecipare al Grande Fratello e, in un box domande sul suo profilo Instagram, ha rivolto un appello ad Alfonso Signorini. “Metodo di crescita personale. Ma Alfonsino lo sa che se vuole divertimento ha bisogno di me, del pazzo di Temptation Island. Solo io posso combattere le sue dinamiche”, le parole dell’ex Temptation Island. Il Grande Fratello di Signorini, tuttavia, non è ancora certo: Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha fatto sapere che si farà a patto che ci siano dei veri vip.

Lino, inoltre, ha anche parlato dei suoi ex compagni d’avventura di Temptation Island: “In che rapporti siamo con i ragazzi? Sono rimasti solo i veri, il resto era troppo occupato a competere e a invidiare“. E sul trono di Uomini e Donne ha concluso così: “Quando sarò libero mentalmente vi farò vedere il trono più divertente della vostra vita”.