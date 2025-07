Lino Giuliano non ci sta: “A Temptation mi copiano tutti!”. Sfogo velenoso su Instagram e fan in delirio.

Lino Giuliano torna a farsi sentire commentando questa edizione di Temptation Island 2025. Dopo tutto questo tempo ha pubblicato una storia su Instagram accusando i fidanzati del programma di Canale 5 di copiarlo. Mentre il reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia prosegue con le coppie alle prese con tradimenti e crisi, Lino Giuliano ha deciso di rompere il silenzio per fare una critica a quanto sta vedendo in televisione.

Lo scorso anno Lino Giuliano è stato il protagonista assoluto dell’edizione insieme ad Alessia Pascarella e si è fatto riconoscere per il suo essere spavaldo e pronto a fare scintille con le tentatrici. E neanche stavolta si è trattenuto dal ddire la sua commentando le situazioni che si stanno creando nelle ultime puntate di Temptation Island 2025: “Perché copiare le dinamiche?“, ha esordito l’ex concorrente del reality. “Perché non avere una personalità propria? lo a chi ho mai copiato? A nessuno. Sono sempre stato me stesso: divertente, spontaneo, vero. A Temptation Island non ho portato una maschera, ho portato una novità. Qualcosa di diverso, mai visto prima“.

Lino Giuliano, lo sfogo su Temptation: “Chi fa la storia non si può copiare“

Lino Giuliano si è sfogato. L’ex fidanzato di Alessia Pascarella si è dunque lamentato con chi si presenta a Temptation Island 2025 senza portare la propria personalità ma cercando di ricalcare le dinamiche di chi è riuscito a emergere negli anni precedenti. “Il Maradona è uno solo. Adesso serve un Pelé, perché chi fa la storia non si può copiare”, ha detto, sostenendo che il reality ha bisogno di protagonisti veri e sinceri. Poi, conclude con un elogio agli autori dicendo di avere per loro un grane rispetto per il fatto che hanno curato ogni dettaglio. Alla fine, dà un consiglio ai nuovi concorrenti: “Portate qualcosa di nuovo. Portate voi stessi. Perché quello che è già passato… beh, sono io“.