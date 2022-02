Lino Guanciale, chi è?/ La moglie Antonella Liuzzi e la nascita del primo figlio

Chi è Lino Guanciale?

Lino Guanciale è uno degli attori più prolifici della sua generazione, impegnatissimo in televisione, cinema e teatro, considerato quest’ultimo il suo grande amore. Lo vedremo sul palcoscenico del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022. Il grande attore è da sempre impegnato in tante campagne sociali ed è proprio dei giorni scorsi la notizia che sarà il testimonial di una campagna di comunicazione impegnata a sostenere la donazione del sangue e del plasma promossa dalla Frates Toscana, come riporta il sito. Un fumetto, un dépliant, un video e un cortometraggio con protagonista proprio Lino Guanciale, per sensibilizzare la cultura del dono. Dopo il recital Itaca il viaggio, l’attore sarà in scena con il musicista Davide Caruti con lo spettacolo Non svegliato lo spettatore, previsto il 4 febbraio al Teatro Morato di Brescia, dedicato ala vita de grande sceneggiatore e scrittore Ennio Flaiano.

Lino Guanciale, un uomo discreto

L’attore Lino Guanciale è notoriamente molto discreto e riservato, pertanto le ultime notizie che lo riguardano, risalgano alla metà del mese di novembre 2021 in occasione della nascita del suo primo figlio con la moglie Antonella Liuzzi, giovane imprenditrice pugliese. Poco avvezzo alle telecamere e al gossip, Lino Guanciale preferisce affidare alle sue pagine social le notizie che lo riguardano, soprattutto quelle inerenti al suo lavoro. Prossimamente l’attore sarà impegnatissimo in televisione grazie a tre fiction: Noi, Sopravvissuti e la terza stagione di La porta Rossa.

Lino Guanciale ha conseguito il diploma all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica a Roma nel 2003 e grazie ad esso intraprende la carriera d’attore debuttando con la regia di maestri come Gigi Proietti e Luca Ronconi. Se si deve al cinema la sua prima apparizione, è grazie alla televisione che si deve la sua notorietà in seguito a tante interpretazioni in fiction di successo quali; Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo, L’Allieva, La porta Rossa, il commissario Ricciardi. Lino Guanciale sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.

