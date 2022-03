Lino Guanciale/ “Da giovane ero uno studente ribelle, oggi non sopporto la disonestà”

Lino Guanciale, considerato il Re Mida della fiction italiana, è stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. La sua ruota continua a girare con estremo successo anche grazie al pubblico che lo ama. Una passione che è nata sin dall’epoca della scuola dove era molto ribelle, tanto da essere ricordato perfettamente ancora dal suo preside dell’epoca. Lo stesso preside che tuttavia gli diede “giustamente” un 7 in condotta.

Un video ha riassunto il magnetismo di Lino Guanciale che ha però imbarazzato l’attore. Stefano Fresi, suo collega, gli ha voluto lanciare un messaggio video raccontando un aneddoto del loro lavoro: “E’ un artista internazionale oltre che fraterno amico”, ha commentato, dopo aver raccontato di alcuni turisti giapponesi che avevano voluto fare una foto con lui grazie al successo di Porta Rossa. Ed a tal proposito ha voluto ricordare Libero De Rienzo: “Uno dei ricordi più cari è anche legato a quella sera, era molto simpatico”.

Lino Guanciale e i lati del suo carattere

Lino Guanciale al cospetto di Francesca Fialdini ha ricordato i suoi numerosi ruoli nella fiction: “Cosa mi fa perdere le staffe? Quando sento che qualcuno cerca di intortarmi, lì non ci vedo più. La disonestà proprio non la sopporto”, ha svelato di lui. Ma anche l’incoerenza. C0m’è invece ‘il Guanciale innamorato’?

Lino Guanciale ha ricordato poi il giorno delle nozze con la compagna Antonella: “Ci siamo sposati il 18 luglio 2020, il lockdown non ci ha aiutato ma non volevamo aspettare. Quella giornata vissuta con strettissimi intimi è da annoverare tra le più belle della vita”. Tra le altre il 14 novembre, in seguito all’arrivo del figlio Pietro. Da stasera Lino Guanciale sarà il protagonista di “Noi”, la fiction di Rai1.

