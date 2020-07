“Lino Guanciale doveva sposare Antonietta Bello”/ Ex fidanzata replica: “Giusto così”

Fa ancora notizia il matrimonio celebrato in gran segreto tra l’attore Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, docente della Bocconi. I due hanno deciso di convolare a nozze con pochi parenti e amici, svelando tutto solo a cose fatte. Prima di Antonella nella vita dell’attore c’era però Antonietta Bello, conosciuta nel 2010 e con la quale ha avuto una relazione durata alcuni anni. In queste ore però è proprio dell’ex fidanzata che si torna a parlare visto che, dopo la notizia delle nozze di Guanciale, qualcuno ha scritto alla Bello su Instagram, sottolineando che è lei che l’attore avrebbe dovuto sposare. “Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino”, ha infatti scritto un utente che ha ricevuto però l’immediata risposta dell’attrice, che ha dunque detto la sua anche sulle nozze del suo ex.

Antonietta Bello dice la sua sul matrimonio dell’ex Lino Guanciale

“Tesoro, vicino Lino è giusto ci sia colei di cui Lino è innamorato, non credi? Comunque, grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai”, è stata la replica di Antonietta Bello. Parole che dimostrano che anche per lei la storia con Lino è ormai un capitolo appartenente solo al passato. Non è la prima volta che l’attrice replica a questo tipo di domande e spegne il gossip. Già quando all’inizio uscì fuori il nome della nuova fidanzata di Guanciale, la Bello disse: “Fate l’amore non fate la guerra. Signore e signori! Perché tirare in ballo me? Se Lino ha voluto aprire uno spiraglio sulla sua vita privata e mostrarvi una cosa bella siatene felici. Come lo sono io! Detto questo, che nessuno si permetta di scatenare crociate sciocche a nome mio! Le ripudio tutte! Che vi pensate? Che io me ne sia rimasta con le mani in mano? In questo tempo mi sono innamorata altre mille volte…di persone, donne, uomini, amici, libri, gatti, mostri della mia vita! Ma il mio privato, è solo mio!“.



