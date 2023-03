Lino Guanciale e Cattelan sbarcano al GF Vip/ Video: entrano nella casa e…

Il siparietto tra Alessandro Cattelan e Lino Guanciale a Stasera c’è Cattelan

Il giardino di “Stasera c’è Cattelan”, nel corso dell’ultima puntata che ha avuto tra gli ospiti Lino Guanciale, si è trasformato nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Alessandro Cattelan e Guanciale hanno dato vita ad un simpatico siparietto che, in poco tempo, è diventato virale. Cattelan, nei panni di un agente immobiliare, prova a convincere il cliente interpretato da Guanciale ad acquistare la casa in cui è possibile convinvere con inquilini famosi. “Io e il mio ospite di stasera abbiamo lavorato insieme ad una nuova fiction di Rai Due. Questa è una storia all’interno della quale lui ha molta esperienza rispetto a me. Sì, è un fantasma con una porta rossa. Questo fantasma è alla ricerca di una casa da infestare e viene aiutato da un agente immobiliare che è anche lui uno spettro”, dice Cattelan facendo riferimento alla fiction “La porta rossa” di cui è stato protagonista Guanciale.

“Devo dire che è stato bello lavorarci, un po’ faticoso però devo dire. Abbiamo fatto un lavoro sul linguaggio faticoso. Tutti pensano che i fantasmi facciano ‘buu’. In realtà i fantasmi allungano solo le u con un vibrato particolare. Quindi è stata una fatica ma ce l’abbiamo fatta. Adesso vi facciamo vedere alcune scene in anteprima di ‘Fantasmi‘”, dice ancora il conduttore.

Alessandro Cattelan e Lino Guanciale in Fantasmi

Protagonisti della fiction “Fantasmi”, Alessandro Cattelan e Lino Guanciale regalano un siparietto inedito al pubblico di Raidue. L’agente immobiliare Cattelan, così, mostra la casa al cliente Guanciale. “Ti sembra di averla già vista? Questa a dire il vero è una casa in condivisione. Ed è una casa in cui ci sono coinquilini famosissimi”, dice Cattelan,

Poi il riferimento agli inquilini vip: “I nomi? Pensi che qui ci abitano Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria. Insomma gente… Poi c’è stata Nicole Murgia, Sarah Altobello. L’ho convinta, la prende? Allora faccia una firmettina qui. Noi non vendiamo incubi, ma solide realtà“.

