Lino Guanciale, figlio in arrivo?/ Pancino sospetto per la moglie Antonella Liuzzi

Lino Guanciale diventerà papà? L’attore, 42 anni, è stato avvistato dal settimanale “Diva e Donna” per le vie di Roma insieme alla moglie Antonella Liuzzi, sposata in gran segreto il 18 luglio 2020. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le strade della Capitale: sosta al bar per la colazione con baci e coccole. Impossibile non notare il pancino sospetto di Antonella Liuzzi: la coppia aspetta il primo figlio? Al momento l’attore e la moglie non hanno confermato né smentito la notizia, ma sono sempre statu molto riservati sulla loro vita privata. Antonella Liuzzi, 36 anni, è la figlia del senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. Si è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi. Infatti lei e l’attore si sono conosciuti in una libreria romana: Lino stava cercando dei libri utili per il suo lavoro e lei dei testi per il Master in Corporate Finance all’università milanese.

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ "Senza la mia famiglia non sarei completo"

Lino Guanciale presto papà? I progetti dell’attore

In attesa della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi“, Lino Guanciale ha iniziato le riprese di “Noi”, il remake italiano della serie tv americana “This is us”. L’attore in “Noi” interpreta Pietro (nella fiction originaria è Jack): “Ben arrivato Pietro! Oggi si comincia!”, ha scritto su Instagram. I suoi fan non hanno nascosto il loro entusiasmo: “Ti sta a pennello quel personaggio, non vedo l’ora di vederlo. Buon inizio a tutti” e “Mamma mia non vedo l’ora IL JACK ITALIANO POTEVI ESSERE SOLO TU”, hanno commentato due utenti. Tra i messaggi anche quello di Elena Sofia Ricci: “Ma… un giorno di riposo no ?”. I due attori hanno lavorato insieme per diverse stagioni in “Che Dio ci aiuti”. Il mese scorso Guanciale ha anche concluso le riprese della fiction “Sopravvissuti”. Inoltre d agosto sarà sul set de “La porta rossa 3”, il poliziesco che lo vede al fianco di Gabriella Pession.

