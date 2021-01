Lino Guanciale / Il suo Commissario Ricciardi sfida Montalbano: “Farà sognare”

Lino Guanciale ospite di Mara Venier a Domenica In, in attesa di vederlo all’opera nella nuova fiction Il Commissario Ricciardi. Per molti fan terrà ampiamente testa ad un altro commissario molto amato dal pubblico Rai, quello di Zingaretti, Montalbano. Lino Guanciale non fa paragoni col celebre commissario e si concentra sul suo personaggio, che secondo molti riscuoterà consensi: “Ricciardi (il protagonista della fiction, ndr) sa che l’amore conduce l’uomo a fare cose magnifiche ma anche terribili. Ricciardi non vuol far pesare il suo segreto, la sua maledizione su nessuno per questo, spesso, tiene l’amore lontano. L’ingresso nella sua vita di Enrica e di Livia aprirà al commissario la scoperta della vera essenza dell’amore”, racconta Lino Guanciale. Il nuovo ruolo, in una serie tv così ambiziosa, allevia la delusione dei fan che speravano di rivederlo nella quarta stagione dell’Allieva 4, dove era uno simboli insieme alla Mastronardi.

Lino Guanciale, aspettative alte per il nuovo personaggio

Sui social i fan di Lino Guanciale non perdono occasione per incoraggiarlo. Lo spot del Commissario Ricciardi fa già sognare, come ripetono costantemente alcune telespettatrici fiduciose sulla nuova serie Rai: “il tuo commissario ci farà sognare“, scrivono in tante sulle sue pagine. Su Instagram non mancano elogi e vere e proprie dichiarazioni d’amore per l’attore, che non ha dubbi sul gradimento del pubblico: “Questa fiction farà breccia nel cuore dei telespettatori, ne sono certo: è tratta da una serie di libri di grande successo e di certo anche il pubblico televisivo se ne innamorerà”. Un ruolo non semplice, con cui sempre secondo Guanciale è valsa veramente la pena misurarsi: “È stato difficile”, ha ammesso. “Ma per Il commissario Ricciardi è valsa la pena anche di sopportare l’afa opprimente di quei giorni”.



