Lino Guanciale/ “Un giorno ho sposato la Mastronardi sul set e quello dopo Antonella”

“L’Allieva” torna su Rai 1 questa domenica per quella che oramai è la terza stagione di una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni e inevitabilmente i riflettori si accendono sui protagonisti della fiction poliziesca con toni anche da commedia ideata da Alessia Gazzola e Peter Exacoustos. Lino Guanciale, che sul piccolo schermo veste i panni del dottor Claudio Conforti, sarà ospite questa sera di “Tale e Quale” per presentare il nuovo esordio del prossimo 27 settembre e magari chiarire i rumors che vogliono il suo alter ego destinato a dire sì ad Alice Allevi, la studentessa di Medicina Legale oramai cresciuta e interpretata da Alessandra Mastronardi con cui pian piano è nata una tenera intesa. Come è noto, dopo la diffusione di alcune foto del backstage di questa nuova serie di episodi, c’è grande attesa per quella scena del matrimonio tra i due dottori che alcuni hanno interpretato come il coronamento del sogno della fanbase de “L’Allieva 3”, mentre secondo altri si tratta solo di un segmento onirico o comunque di una proiezione dei due protagonisti.

LINO GUANCIALE SU ‘L’ALLIEVA 3′: “TRA NOZZE SUL SET E QUELLE VERE E’ STATO BUFFO…”

Ad ogni modo, nelle ultime ore i diretti interessati hanno provato a rispondere ad alcune delle domande relative al loro ritorno sul piccolo schermo, fornendo pure qualche gustosa chicca in attesa della puntata che andrà in onda domenica 27 settembre. Protagonista di una intervista doppia assieme alla Mastronardi sulle pagine dell’ultimo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni”, Lino Guanciale ha parlato delle “visioni matrimoniali di Alice”, non chiarendo se il matrimonio sarà reale o solo immaginato dalla dottoressa e scherzando sul fatto che la sua controparte è a suo modo una visionaria. Il 41enne attore abruzzese ha scherzato anche sul fatto che in pratica ha detto il fatidico sì non solo nella situazione finzionale ma pure nella realtà nello stesso momento: “Per me è stato buffo, ho tolto e messo l’abito nuziale più volte: un giorno mi sono sposato sul set per finta e quello dopo ero in Campidoglio a sposarmi veramente” ha detto a proposito delle nozze con la sua Antonella Liuzzi. E poi aggiunge sulla collega Alessandra: “Lei è una delle poche persone che sapevano del matrimonio ‘vero’, e questa la dice lunga” conclude Guanciale riferendosi al rapporto di vera amicizia che è nato tra di loro fuori dal set.



