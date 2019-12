Lino Guanciale/ “Voglio metter su famiglia. La mia fidanzata Antonella…”

Lino Guanciale a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000. L’attore sarà protagonista di due nuovi progetti targati Rai: la nuova fiction Il commissario Ricciardi e la terza stagione de L’Allieva, che lo vedrà al fianco di Alessandra Mastronardi. Ma non solo: è un periodo importante per il 40enne anche dal punto di vista sentimentale. Terminata la storia d’amore con Antonietta Bello, Guanciale ha iniziato una relazione con Antonella Liuzzi, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. «Sto molto bene, la vita privata e il lavoro vanno alla grande», ha confessato l’artista: «Il mio cuore è sereno, perché c’è tanta serenità con la mia ex compagna. E le cose con la donna che sta al mio fianco adesso procedono davvero molto bene». Ma Guanciale vuole preservare la privacy della love story: «Sono felice e appagato. Ma preferisco non aggiungere altro e vivere questa storia».

LINO GUANCIALE: “VOGLIO METTER SU FAMIGLIA”

Il desiderio di Lino Guanciare è quello di metter su famiglia: «Certamente, mi auguro che arrivi. Non subito, ma è qualcosa che desidero. Che cosa rappresenta per me la famiglia? Un traguardo. E’ il valore che mi hanno trasmesso i miei genitori: sono abruzzese e, grazie alla mia famiglia, ho imparato a lavorare con impegno e voglia di migliorarmi». Per Guanciale la cosa migliore per restare legati al pubblico è rimanere fedeli all’etica del lavoro, da questo punto di vista la gavetta ha ricoperto un ruolo importante: «Mi è servita molto». Infine, una battuta su Alessandra Mastronardi, al suo fianco ne L’Allieva: «Siamo molto simili sotto tanti aspetti: abbiamo carriere diverse, ma lati caratteriali in comune. Alessandra ha origini molisane, io sono abruzzese e c’è affinità. Ci divertiamo e lavoriamo bene insieme».

