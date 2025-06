Con il Bonus Benessere quest’anno le vacanze le paga l’INPS. Ecco a chi spetta e come presentare domanda per avere il contributo da parte dell’ente previdenziale.

Per il 2025 l’INPS ha introdotto un’interessante agevolazione che mira a favorire il benessere psicofisico delle persone. Ci riferiamo al Bonus Benessere, parte del programma Estate INPSieme Senior. Si tratta di un’iniziativa appositamente pensata per supportare economicamente chi desidera concedersi una vacanza nel segno del relax, della natura o della cultura. Il contributo erogato dall’INPS vale per soggiorni in varie località (montane, marine, termali, artistiche).

La domanda può essere direttamente presentata online attraverso la piattaforma ufficiale INPS. Basterà accedere con le proprie credenziali digitali (SPID; CIE o CNS). Insomma, un’utile occasione per ricaricare le batterie e prendersi cura del proprio benessere grazie al supporto dell’ente previdenziale. Ecco a chi si rivolge il Bonus Benessere 2025 e quali sono i requisiti per ottenere il contributo.

Bonus Benessere 2025, come ottenere il contributo INPS per le vacanze

Il Bonus Benessere INPS – o meglio il Bando di concorso Estate INPSieme Senior 2025 – è un contributo economico rivolto a pensionati ex dipendenti pubblici. Mira a sostenere le spese per vacanze rilassanti, da soli o con i propri familiari. È un bando di concorso annuale che offre a circa 4 mila pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi la possibilità di usufruire di soggiorni estivi da luglio a ottobre. Occorre che coniugi e figli disabili appaiano nell’ISEE in cui è presente il pensionato avente diritto.

A chi è destinato il Bonus Benessere 2025? Il bando si rivolge ai pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con trattenuta mensile pari allo 0,15% sulla pensione. Il Bonus Benessere è destinato anche ai pensionati ex dipendenti pubblici a carico della Gestione Fondo ex IPOST. In totale, la platea dei beneficiari ammonta a 4.000 pensionati. La priorità in graduatoria sarà attribuita ai casi di grave disabilità.

Il Bonus Benessere INPS 2025 può essere utilizzato per le vacanze in Italia, all’estero o in crociera. Stesso discorso per le spese di pernottamento, pasti, viaggi, assicurazioni, escursioni e altre attività turistiche. Il massimo importo previsto ammonta a 800 euro per soggiorni di 8 giorni e 7 notti. Il Bonus Benessere aumenta invece fino a 1.400 euro per i soggiorni di 15 giorni e 14 notti. Altra cosa da sapere: l’erogazione del contributo avviene in due tranche.

La prima tranche verrà erogata a luglio 2025, con un acconto del 20%. Il restante 80% verrà saldato a novembre 2025 o a febbraio 2026, previa presentazione della documentazione del viaggio. Attenzione però alle scadenze e alle modalità di richiesta. Come anticipato, la domanda si presenta online attraverso il sito ufficiale INPS. Per farlo bisogna accedere all’area Estate INPSieme Senior con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Le domande andavano presentate dal 24 marzo al 16 aprile 2025. Resta la possibilità del ripescaggio. In questo caso la domanda dovrà essere inviata entro il 26 giugno 2025. Entro il 12 giugno 2025 saranno pubblicate le graduatorie.