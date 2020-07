Lins VS Boser/ Video, MMA: otto pugni in otto secondi e il brasiliano va KO

Benché si combatte senza pubblico, ecco che pure è sempre spettacolo quando si parla delle arti marziali miste, protagoniste in questi giorni a Las Vegas, dove solo lo scorso 29 giugno è pure andato in scena l’incontro per i pesi massimi per l’UFC tra Philippe Lins e Tanner Boser. Sfida che prometteva scintille ma che pure è durata fin troppo poco, poco meno di dieci secondi: nemmeno dunque il tempo di sedersi sul divano per assistere al combattimento per la l’UFC Las Vegas 4 che il canadese ha subito messo KO il suo avversario con una sequenza incredibile di colpi. Come si vede nel video sotto linkato nella sfida Lins VS Tanner, al campionissimo canadese sono bastati otto secondi e otto pugni per mettere a terra il brasiliano, che dunque incassa la seconda sconfitta di fila, dopo che già a maggio aveva sfidato, perdendo però ai punti al terzo round, il bielorusso Arlovski.

LINS VS TANNER: OTTO COLPI PER METTERE KO IL BRASILIANO

Dunque una vittoria tanto rapida quanto eccezionale per Tanner Boser, che dunque ha festeggiato alla grande il suo rientro nell’ottagono dell’UFC nella categoria paesi massimi. Il canadese infatti mancava dalla gabbia già dallo scorso dicembre: per il protagonista delle MMA dunque un lungo periodo di preparazione, che si è poi ulteriormente prolungato visto lo stop alle competizioni imposto per lo scoppio della pandemia. Ma la lunga attesa è servita: dimenticato l’ultimo KO rimediato a dicembre contro Gane (perso ai punti al terzo round), Boser ha fatto suo un grandissimo trionfo ai danni di Lins, messo a terra da una vera tempesta di pugni. La prestazione del canadese è stata davvero eccezionale, di certo una delle migliori della sua carriera: come si vede nel video, messo subito alle strette Lins, che non ha potuto dunque entrare in un ritmo offensivo, Boser ha lasciando andare la sua mano destra, dando vita a una vera tempesta di pugni, cui l’avversario non ha potuto fare nulla per opporsi. L’arbitro è dunque intervenuto a chiudere il combattimento al punto 2.41. Dopo una tale eccezionale prestazione, ci attendiamo grandi cose dallo stesso Tanner Boser nella sua prossima avventura.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCONTRO LINS VS BOSER



