TH Resorts ha chiuso due importanti operazioni finanziarie per investire anche sulla montagna, come fatto già a Borca di Cadore

Dopo aver chiuso due operazioni finanziarie per oltre 54 milioni di euro, TH Resorts apre una nuova stagione della propria storia industriale. Un passaggio che non riguarda solo la crescita del Gruppo, ma tocca alcuni dei temi chiave del turismo italiano Secondo Graziano Debellini, presidente e fondatore di Hotelturist, di cui il marchio TH Resorts fa parte, «questo passaggio è un segnale che intercetta l’attenzione che in questo momento c’è sul settore da parte del settore bancario e creditizio grazie anche alle opportunità che si stanno aprendo in vista della prossima stagione e degli appuntamenti internazionali ormai alle porte».

Presidente Debellini, TH Resorts ha appena chiuso due importanti operazioni finanziarie per 54,3 milioni di euro. Che cosa rappresentano per il Gruppo?

Questi finanziamenti non sono semplicemente strumenti economici: sono il riconoscimento della solidità industriale di un cammino che il Gruppo ha intrapreso da anni. Cinque anni fa, in piena pandemia, il sostegno del sistema bancario ci permise di attraversare uno dei passaggi più difficili della nostra storia. Oggi, invece, la cornice è completamente diversa: questa operazione guarda alla crescita, agli investimenti. Il pool di banche ha condiviso la nostra visione e ha scelto di sostenerci mentre apriamo una nuova fase per il turismo italiano.

Quali sono le priorità che questi finanziamenti renderanno possibili?

Tre in particolare: consolidare la nostra presenza nelle destinazioni con maggiore potenziale, in primis in montagna dove abbiamo una leadership indiscussa; secondo accelerare il rafforzamento organizzativo e tecnologico, e, terzo, sviluppare ulteriormente il brand Baobab nel tour operating. L’obiettivo è semplice e ambizioso insieme: elevare costantemente la qualità dei servizi, continuare a crescere, rafforzando l’azienda ma anche rafforzare la competitività dell’offerta italiana nel turismo, un valore che finalmente inizia ad essere riconosciuto.

Parliamo di montagna: gli ultimi dati Demoskopika del “Tourism Forecast Winter 2026” parlano di un inverno molto positivo, trainato soprattutto dagli arrivi dall’estero. Come li interpreta?

Li considero una conferma di ciò che vediamo ogni giorno sul campo. L’Italia continua a esercitare un fascino crescente sugli ospiti internazionali, che scelgono le nostre montagne per la qualità dei servizi, la varietà dell’offerta e la ricchezza delle esperienze. Quest’anno ci dicono ci saranno quasi 30 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze, una crescita significativa, soprattutto grazie ai turisti stranieri.

La parte più interessante è la spesa: quasi 15 miliardi di euro stimati tra dicembre e marzo. È la prova che la montagna non è solo un luogo di sport, ma un ecosistema complesso fatto di ospitalità, cultura, ristorazione, servizi, in cui è il turismo il fattore che fa da collante.

Il mercato domestico invece appare più prudente.

È vero, ed è un segnale che dobbiamo leggere con attenzione. Le famiglie italiane stanno facendo scelte più brevi, più flessibili, spesso con prenotazioni last minute. Questo ci spinge a innovare: proporre formule più dinamiche, esperienze personalizzate, servizi capaci di rispondere a nuovi stili di consumo. Il turismo evolve, le persone non vogliono rinunciarci e quindi anche noi dobbiamo cambiare.

Il vostro hotel TH Borca di Cadore è un luogo simbolico per capire la montagna che cambia. È un luogo che porta con sé più di un secolo di storia: lo riaprirete il 12 dicembre con un importante evento, ci può spoilerare qualcosa?

Il 12 dicembre inaugureremo la riapertura dell’hotel alla presenza del Ministro Andrea Abodi e di tantissime autorità istituzionali e protagonisti del mondo economico e imprenditoriale. L’albergo rappresenta la perfetta sintesi tra memoria e futuro. È un luogo che racconta la lunga relazione tra l’uomo e la montagna, ma anche la responsabilità di custodirla e rigenerarla.

Il nostro impegno su Borca, e più in generale sul Cadore, non è solo economico: è culturale. Significa restituire vitalità a una comunità, quella della Valle del Boite, costruendo un modello di accoglienza contemporaneo, attento alla persona, alla bellezza, alle relazioni. Di questo parleremo con i presenti: del valore del turismo e della montagna che diventa una “scuola del domani”: luogo identitario e laboratorio di futuro.

Il recupero dell’albergo va in questa direzione?

Assolutamente sì. Quel progetto è il simbolo di ciò che intendiamo per rigenerazione: un edificio nato nel 1904, che ha attraversato guerre, ospitalità d’élite tra cui Papi, un giovane Roosevelt, Eleonora Duse, Marconi, vita comunitaria, e oggi torna a respirare grazie a un’alleanza con il territorio. È una storia che invita a guardare lontano perché non possiamo dimenticare che la montagna vive se rimane abitata, raccontata, attraversata da relazioni e non solo da flussi, ragion per cui l’albergo rimarrà aperto per 9 mesi l’anno.

Le Olimpiadi avvicinano la montagna italiana a una visibilità mondiale. TH si sta preparando a questo appuntamento?

Le Olimpiadi sono un faro acceso sulle nostre Alpi: un’occasione straordinaria per mostrare al mondo la qualità dell’ospitalità italiana. Ma sono anche una sfida: perché l’attenzione globale porta aspettative elevate.

Sono certo che chi arriverà troverà non solo strutture efficienti, ma un modo di accogliere che parlerà dell’identità italiana, dell’equilibrio tra tradizione e innovazione. Noi siamo pronti, con il TH Borca che ospiterà la delegazione di una delle maggiori major dell’informazione televisiva.

Lei non cita mai la parola “evento” senza affiancarla alla parola “eredità”. Che cosa vorrebbe restasse dopo le Olimpiadi?

Vorrei restasse la consapevolezza che la montagna non è un prodotto stagionale ma un patrimonio civile, economico e umano. Le Olimpiadi devono essere un acceleratore di ciò che già accade: nuove infrastrutture, maggiore accessibilità, più attenzione alla qualità e alla sostenibilità, nuove professionalità.

Se sapremo custodire questa eredità, avremo fatto qualcosa di buono non solo per il turismo, ma per i territori e per le comunità che li abitano.

(Alberto Beggiolini)

