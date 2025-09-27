Il Presidente di TH Group traccia un quadro delle sfide e delle opportunità che attendono il turismo italiano

All’ITHIC 2025, la conferenza internazionale dedicata agli investimenti nel settore dell’hospitality, il presidente di TH Group, Graziano Debellini, ha tracciato un quadro delle sfide e delle opportunità che attendono il turismo italiano. Dai numeri record della montagna al ruolo trainante delle Olimpiadi 2026, fino alla prospettiva di una quotazione del suo gruppo in Borsa, Debellini invita a guardare al turismo non più come a un comparto “fragile”, ma come a una vera e propria industria nazionale capace di generare valore, occupazione e innovazione.

Presidente, ha aperto il suo intervento ricordando i numeri di TH Group. Come descriverebbe oggi l’identità del gruppo?

TH Group è il più grande operatore italiano nel leisure hospitality: oltre 30 strutture in Italia, circa 1,2 milioni di presenze all’anno e più di 3.000 collaboratori in alta stagione. Una realtà cresciuta in modo solido, stimata dal mercato e dagli investitori. Come già indicato nella ricerca Horwath HTL – Hotel Chains in Italy, siamo da anni la più grande piattaforma gestionale sul leisure in Italia, con una potenzialità straordinaria di crescita nelle gestioni.

I risultati lo confermano: in dieci anni siamo passati da 30 milioni di fatturato a sfiorare i 300, segno della fiducia che tanti investitori hanno riposto in noi. E siamo anche stati spesso dei precursori, ad esempio sulla montagna, siamo stati infatti tra i primi a credere nella montagna estiva, che oggi registra una forte ripresa e solo in questo ambito a oggi abbiamo segnato un +15% di presenze rispetto all’anno precedente.

Le Olimpiadi invernali 2026 sono alle porte: quale impatto si attende?

Saranno un acceleratore straordinario. L’impatto stimato sul Pil italiano è tra i 2 e i 4 miliardi di euro, con una legacy che durerà nel tempo in termini di infrastrutture, turismo e occupazione.

Quali sono i pilastri che hanno sostenuto la vostra crescita?

Tre in particolare: la centralità della persona, con contratti stabili, percorsi di crescita, attenzione al tema degli alloggi dei collaboratori, la formazione, grazie alla Scuola italiana di ospitalità, che in partnership con Ca’ Foscari prepara le nuove professionalità del settore e una compagine societaria solida, grazie anche alla presenza di Cdp. Con l’avvicinarsi della conclusione di questo ciclo, guardiamo a una quotazione in Borsa, come segno di ulteriore apertura e rafforzamento industriale.

TH festeggerà i 50 anni nel 2027: come guarda al futuro?

Non ci limitiamo a celebrare ciò che è stato. Vogliamo costruire i prossimi cinquant’anni con una visione chiara. Il piano 2026/2030 che presenteremo a breve si fonda su crescita dimensionale e qualitativa, sostenibilità e innovazione, valorizzazione delle persone e alleanze strategiche.

Lei ha parlato di turismo come asset nazionale. Cosa intende?

Il turismo ha generato nel 2024 oltre 110 miliardi di spesa diretta, che diventano 275 miliardi di Pil. È un settore che produce ricchezza, occupazione e innovazione. Non siamo un settore fragile o precario: il turismo è una grande industria italiana, capace di attivare manifattura, agroalimentare, design, digitale e servizi. Concordo con l’analisi di Leopoldo Destro (delegato Confindustria per turismo, trasporti e logistica): ogni euro speso nel turismo genera 2,5 euro di Pil grazie all’effetto moltiplicatore del settore, che dimostra come l’impatto delle politiche turistiche si propaghi ben oltre l’accoglienza diretta, coinvolgendo l’intero sistema economico nazionale.

Ha chiuso il suo intervento con un invito al “coraggio”. A cosa si riferisce?

Serve coraggio per superare i luoghi comuni, per credere davvero nel turismo come nuova frontiera industriale del Paese, per investire nelle quattro D indicate da Confindustria – destagionalizzazione, diversificazione, dimensione, digitalizzazione – e soprattutto nelle persone, che sono il vero capitale. Se avremo questo coraggio, il turismo sarà il settore trainante del Made in Italy del futuro.

(Alberto Beggiolini)

