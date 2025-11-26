Fondazione Italia per il Dono è uno dei maggiori enti filantropici italiani. Il presidente Giampaolo Letta ne approfondisce la vocazione e l'impegno

“Donare non significa semplicemente privarsi di qualcosa per darla a qualcun altro: è un investimento per il bene comune, un atto capace di generare valore e, al tempo stesso, di restituire felicità a chi lo compie” dice al Sussidiario Giampaolo Letta, presidente di Fondazione Italia per il Dono. E tante sono le storie, anche avvincenti, che testimoniano il successo prima di questa intuizione, e poi della trama di relazioni che il Dono è in grado inaspettatamente di costruire. In questo modo, il Dono diventa parte della vita quotidiana e trasforma il mondo. Ma chiede di essere sostenuto.

Bonus edilizi sconto in fattura/ Niente errori ammessi in compilazione

Presidente Letta, cosa si intende con “intermediazione filantropica”?

Per Fondazione Italia per il Dono, essere intermediario filantropico significa porsi come ponte che rende possibile l’incontro tra i donatori, siano essi privati, aziende o enti non profit, e coloro cui sono destinate le risorse, favorendo lo sviluppo di progetti con finalità di utilità sociale. È un nuovo modo di generare e vivere la comunità, mettendo al centro le persone e abbattendo le barriere che spesso complicano la diffusione di una rete solidale.

Credito d'imposta transizione 5.0/ Ultimi giorni per poter fare domanda

In che modo avviene quest’opera?

Attraverso uno strumento semplice e trasparente, come la possibilità di aprire fondi filantropici dedicati a specifiche cause sociali, la fondazione promuove la cultura del dono e favorisce la nascita e la crescita di nuove comunità: è una nuova forma di filantropia, dove donatori, beneficiari e professionisti collaborano per moltiplicare il bene comune, generando un capitale sociale fondato sul dono.

Come e perché nasce F.I.Do.?

Fondazione Italia per il Dono nasce dalla volontà di diffondere anche in Italia uno strumento utile ed efficace come quello dell’intermediazione filantropica, rendendo accessibile a tutti la possibilità di “fare del bene”. La filantropia, infatti, non è un privilegio per pochi, ma una scelta aperta a chiunque desideri contribuire al bene comune, in modo flessibile e proporzionato alle proprie possibilità.

Andamento mercato immobiliare in Italia/ Crescono le vendite, manca offerta

Incontrando molte persone desiderose di donare ma prive di strumenti adeguati per entrare in contatto diretto con chi avesse bisogno di sostegno, è emersa la necessità di dar vita a un soggetto capace di dialogare e collegare donatori e beneficiari, superando i limiti territoriali delle tradizionali fondazioni di comunità. Da questa intuizione, e dopo una fase di sperimentazione, nel 2014 nasce Fondazione Italia per il Dono (F.I.Do.).

Qual è l’intuizione che vi contraddistingue?

Fin dall’inizio, la Fondazione promuove il Dono non come semplice mezzo, ma come fine: il Dono, infatti, è un gesto che costruisce legami, genera fiducia e accresce la felicità collettiva. Uno dei tratti distintivi della nostra identità è proprio la convinzione che la filantropia non appartenga solo a chi dispone di grandi risorse economiche, ma a chiunque desideri partecipare alla crescita della propria comunità. Per questo F.I.Do. si rivolge a tutti, promuovendo una cultura del Dono che diventa parte della vita quotidiana, capace di generare un capitale sociale differente, costruito sulla solidarietà e sul desiderio di condividere.

Cosa significa Dono e perché oggi è importante?

In un’epoca di connessioni virtuali, il Dono si afferma come proposta di autentica socialità. Donare non significa semplicemente privarsi di qualcosa per darla a qualcun altro: è un investimento per il bene comune, un atto capace di generare valore e, al tempo stesso, di restituire felicità a chi lo compie. Un esempio che mi piace spesso fare è l’emozione di quando facciamo un regalo a una persona cara: la gioia che proviamo nel vedere la sua reazione è una dimostrazione concreta di come il Dono realizzi, prima di tutto, chi dona.

L’essere umano non vive solo per soddisfare i propri bisogni materiali, ma anche per affermare la propria umanità, e il Dono è una delle sue forme più significative. Infatti, è uno scambio interamente fondato sulla libertà, un dialogo che unisce le persone e dà vita a comunità più coese, alimentate da un’energia rinnovabile: la gratuità.

Il principio del Dono è antico quanto l’umanità stessa, ma oggi risulta più attuale che mai. In una società dominata dalla competizione e da logiche di mercato, il Dono restituisce equilibrio, ricordandoci, ad esempio, che l’economia, senza una dimensione culturale e relazionale, rischia di trasformarsi in una “giungla”, dove il più forte prevale sul più debole.

Come si colloca in questo contesto la Fondazione?

Fondazione Italia per il Dono nasce proprio da questa intuizione: contribuire, insieme ad altre realtà, a diffondere la cultura del Dono come fondamento di una società più solida e generativa, perché donare, oggi, significa connettersi con l’altro e con sé stessi, riscoprendo la parte più profonda e generosa della nostra umanità.

Cos’è un Fondo filantropico e chi può aprirlo?

Il fondo filantropico è la modalità più efficace, efficiente ed economica per perseguire finalità di utilità sociale. Attraverso un fondo, chiunque può donare a chi e quanto desidera, stabilendo in autonomia i tempi, le modalità di raccolta e di erogazione delle risorse, godendo dei benefici fiscali previsti per legge.

Esso rappresenta per chiunque la possibilità di diventare filantropo, senza dover affrontare i costi e la complessità burocratica legati alla creazione di una fondazione personale: infatti, è possibile realizzare un progetto sociale cominciando da zero, attivare campagne di crowdfunding, coinvolgere altri donatori e offrire loro la possibilità di detrarre o dedurre fiscalmente le donazioni effettuate.

Altri punti di forza?

Un altro punto forza di questo strumento risiede nella sua flessibilità: chi apre un fondo può modificare nel tempo obiettivi e priorità, adattandoli ai bisogni che man mano emergono. Allo stesso tempo, grazie alla presenza di un soggetto garante come F.I.Do., chi dona ha la certezza che le risorse siano destinate in modo trasparente ed esclusivo ai progetti sostenuti, con spese di gestione davvero minime: infatti solamente il 2% della donazione viene trattenuto, con l’obiettivo di sostenere i servizi che la Fondazione offre.

Quali sono le nuove frontiere del Dono? E dove può arrivare il Dono?

Innanzitutto è significativo cominciare, per rispondere a questa domanda, ripercorrendo insieme a voi solo alcune delle storie che ogni giorno abbiamo la fortuna di ascoltare, conoscere e custodire.

Ad esempio, la grande sfida a cui si è trovato di fronte Dimitri dopo un grave incidente, che, oltre alla sua forza e positività, ha potuto affrontare grazie al supporto di una larghissima rete solidale di persone, che hanno scelto di donare affinché potesse acquistare un mezzo adatto a tutte le sue esigenze. La Scalata di Vittoria, la storia di una bambina affetta da una paralisi cerebrale che, a partire da una campagna di raccolta fondi lanciata su Facebook dai suoi genitori, poi continuata attraverso la creazione di un Fondo filantropico presso la nostra Fondazione poiché il sostegno non smetteva di crescere e diventava difficile da gestire, ha ricevuto e continua a ricevere il contributo di molti donatori.

O ancora, una donatrice che ha scelto di creare un Fondo filantropico, prima della sua scomparsa, attraverso cui ha voluto destinare, a noi e ad altri enti, un contributo annuale a sostegno di iniziative che mettessero in dialogo il mondo degli animali e quello dei bambini con disabilità, affinché potessero continuare a vivere le iniziative a lei più care.

Quello che colpisce di più di queste testimonianze, e che fa capire le strade infinite che il Dono apre e percorre, è quanta speranza anche solo un piccolo seme di bene sia in grado di far germogliare: infatti, Dimitri ha destinato parte delle donazioni raccolte a un’associazione che cura persone paraplegiche e ha regalato il suo vecchio Berlingo, il mezzo che utilizzava solitamente per spostarsi, all’Associazione Paraplegici delle Marche; una famiglia del paese di Vittoria, invece, dopo aver perso la propria figlia, ha scelto di raccogliere fondi per coprire le spese delle cure di Vittoria, dimostrando come da un fatto doloroso possa nascere una solidarietà ancor più grande.

In secondo luogo, se penso a tutti i servizi che Fondazione Italia per il Dono mette a disposizione, tra cui, in particolare, la possibilità di creare un Fondo tramite lascito testamentario, l’opportunità per le aziende di costituirlo per perseguire le proprie iniziative in ambito sociale e ambientale e per gli enti non profit al fine di ricevere il supporto necessario nel portare avanti i propri progetti, il Dono è davvero un’opportunità unica di guardare al futuro: qualcosa in grado di lasciare il segno e di tracciare un percorso che anche altri possono scegliere di seguire.

Inoltre, per le istituzioni, che, molto spesso e specialmente oggi, si trovano a dover fronteggiare sfide ed emergenze sociali e territoriali, in un mondo che svela tanta debolezza e complessità, insegnare e promuovere la cultura del Dono diventa l’occasione di provare ad agire in modo nuovo, partendo dalle persone e muovendosi per la comunità.

(Max Ferrario)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI