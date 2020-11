L’intervista/ Sofia Goggia: “Lavoro per tornare al vertice e la Coppa..” (esclusiva)

Il suo obiettivo sono i Mondiali di Cortina d’Ampezzo, ma sicuramente prima vorrà essere protagonista della Coppa del Mondo di Sci, che solo tra pochi giorni entrerà nel vivo dopo il primo assaggio a Solden: parliamo di Sofia Goggia, atleta di punta della nazionale italiana di sci e vera campionessa del circo bianco. Dall’oro olimpico nella discesa in Corea del Sud fino agli infortuni che ne hanno condizionato l’ultima stagione: l’atleta bergamasca è impaziente di tornare di nuovo al top per regalare alla sua città, gravemente colpita dalla pandemia, ancora un sorriso. Sofia Goggia è una fuoriclasse dello sci mondiale e vuole dimostarlo ancora con tutta la grinta eccezionale che ha sempre avuto… Abbiamo sentito proprio lei in questa intervista esclusiva al ilsussidiario.net.

Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Tornare a essere la Sofia Goggia che tutti conoscono, la passata stagione per una serie di motivi non ci sono riuscita perchè ho pagato a livello mentale lo sforzo per il rientro ai Mondiali di Are 2019 dopo l‘infortunio, e poi il nuovo stop di febbraio a Garmisch nello scorso mese di febbraio mi ha fatto chiudere anticipatamente

Ci pensi mai alla vittoria in Coppa del Mondo, credi sia possibile? Credo sia molto difficile in questo momento, ci sono tre-quattro atlete che fanno punti praticamente in tutte le discipline e la loro costanza fa la differenza, non è una mia priorità per questa stagione

Sesto posto in gigante a Solden: pensi di tornare tra le migliori atlete in questa specialità? Nei miei programmi c’è l’intenzione di tornare nelle posizioni di vertice anche in questa specialità, ci sto lavorando parecchio con gli allenatori. Dal gigante era partita la mia scalata qualche stagione fa.

Discesa, SuperG, credi sempre di essere la più forte in queste specialità? Ci sono tante pretendenti in questo senso, io l’anno scorso francamente sono rimasta molto al di sotto delle mie possibilità nella velocità, penso soprattutto a me stessa.

La preparazione quest’anno per il Covid è stata difficile, come l’avete cambiata, come l’avete pensata in vista di questa annata così importante? Sicuramente questa influenza ha cambiato le nostre abitudini e il modo di stare in mezzo alla gente, anche se lo sci da questo punto di vista aiuta, essendo all’aria aperta e perchè rimane uno sport individuale. Siamo riusciti comunque a prepararci nel migliore dei modi sui ghiacciai italiani durante l’estate.

Ci saranno i Mondiali di Cortina, stai già pensando a questo appuntamento? Logicamente è l’appuntamento della stagione, giocare in casa ti regala sempre una motivazione extra, lavoriamo per arrivare a quel momento al top della condizione.

A cosa punti in particolare? Ad arrivare nel pieno della forma, poi vedremo cosa succederà in pista ma sono sicura di potere giocare le mie parti sia in discesa che in supergigante.

Come vivi la rivalità con Federica Brignone? Non è rivalità, ma sana competizione. Sono stata molto contenta della sua vittoria in Coppa del mondo, ha scritto una pagina storica per lo sci italiano ed è uno stimolo in ogni allenamento.

Chi sono le favorite per il successo finale della Coppa del Mondo? I nomi sono sempre quelli, Brignone, Vlhova e Shiffrin che mi auguro possa tornare quanto prima in pista.

Quanto manca Mikaela Shiffrin allo sci mondiale, la aspettate, cosa senti di dirgli dopo la tragedia che ha vissuto? Sono tragedie che ciascuno vive intimamente in maniera diversa, noi la aspettiamo a braccia aperte, quando sarà in gara le basterà poco per ritrovare il vecchio feeling sugli sci.

Squadra italiana al top, siete le migliori, chi sono le speranze della squadra azzurra? Io, Brignone e Bassino siamo veramente un gruppo collaudato e vincente, ma anche le altre ragazze stanno crescendo di pari passo.

Com’è lo sci di oggi, con le gare senza pubblico? E’ senz‘altro una grave mancanza, lo abbiamo sperimentato a Solden, dove di solito ci sono 20 mila persone. Lo sport senza tifo è più povero, speriamo che la situazione migliori nei prossimi mesi.

Tu sei di Bergamo e la tua città ha vissuto più di ogni altro questo dramma del Covid: come hai vissuto tu questa cosa? Sono stati mesi difficili che hanno insegnato parecchio a tutti noi, credo ne siamo usciti tutti più maturi e pronti ad affrontare i prossimi mesi difficili

Ti senti ancora più legata dopo questa cosa a Bergamo? Certamente.

E cosa vuoi promettere, cosa vorresti dedicare alla tua città? Spero tanti altri bei risultati.

Hai dichiarato che hai pensato al ritiro dopo la scorsa stagione sfortunata, cosa hai provato in particolare? Avevo pagato a livello mentale lo sforzo per rientrare in tempo ai Mondiali di Are 2019 dopo un’infortunio al malleolo che mi aveva fatto perdere metà stagione. Ho fatto la medaglia in supergigante, ma è stata dura.

Quali sono i sogni ancora di Sofia Goggia? Regalare altre gioie ai tifosi italiani in questo periodo difficile.

Com’è Sofia Goggia fuori dal mondo dello sci? Una ragazza spensierata che vuole gustarsi le cose belle della vita, attraverso il mio mondo dello sci.

(Franco Vittadini)



