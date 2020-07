Linus investito in bici “che paura!”/ “Mi son trovato sul cofano furgone: Zanardi..”

Il direttore di Radio Dejaay Linus ha raccontato su Instagram dell’immensa paura provata quando ieri è stato investito per strada durante il suo classico giro in bicicletta: «Ieri mattina, un attimo prima di fermarmi per il classico caffè di metà giro, un furgone davanti a me ha messo la freccia per girare a sinistra e invece ha fatto un’inversione completa. Sono riuscito a frenare e sterzare ma mi sono comunque trovato sul suo cofano e poi a terra», scrive il conduttore radiofonico spaventato ma per fortuna senza grandi conseguenze dopo l’incidente in bici. «Lui era più spaventato di me e alla fine ci siamo salutati e abbracciati», confessa ancora Linus che già nel 2018 ebbe un incidente in strada ben più grave con naso rotto e contusioni curate in settimane.

LA PAURA E LA PRUDENZA

In quel caso era sì in bicicletta ma cadde praticamene mentre era fermo in piedi sul mezzo: nell’aprile dello stesso anno cadde invece mentre stava percorrendo un tour di cicloturismo. Sono i “rischi del mestiere” ha sempre ripetuto anche ironicamente il conduttore amante di sport all’aria aperta. Al netto delle paure provate, sono gli ultimi accadimenti drammatici a consigliare sempre più prudenza per Linus, come lui stesso racconta «Le strade sono pericolose, le bici sono pericolose, le macchine sono pericolose. È la storia di Scarponi, di Nicky Hayden, di Zanardi, di Roberta e di tanti altri. Dobbiamo stare attenti, più attenti. Ciao Marco, ti abbraccio forte», conclude il conduttore salutando commosso Marco Velo, ex ciclista e collaboratore del ct della Nazionale Davide Cassani ma soprattutto compagno della ciclista Roberta Agosti morta il 4 luglio scorso per un terribile indicente in strada.



