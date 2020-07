Lion la strada verso casa/ Video, su Canale 5 il film con Nicole Kidman (26 luglio)

Lion la strada verso casa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 26 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 grazie ad una coproduzione tra Australia Stati Uniti e Regno Unito per la regia di Garth Davis. Il soggetto è stato tratto dalle memorie scritte da Saroo Brierley e Larry, la sceneggiatura è stata sviluppata da Luke Davies, le musiche della colonna sonora sono state composte da Dustin O’Halloran in collaborazione con Volker Bertelmann mentre nel cast sono presenti tra gli altri Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara e David Wenham.

Lion la strada verso casa, la trama del film

In Lion la strada verso casa ci troviamo nel cuore dell’India nell’anno 1986 in cui un piccolo bambino di soli 5 anni vive all’interno di un villaggio molto povero insieme a suo fratello maggiore e i suoi genitori. Trascorre gran parte delle proprie giornate rovistando e raccogliendo metalli di scarto che gli permettono di aiutare suo padre nel soddisfare le esigenze della famiglia. Una sera mentre sta rovistando nei metalli, si rende conto di essere stranamente stanco per cui inizia a dormire su una panchina. Si risveglierà il mattino seguente e non troverà più nessuno. Si mette alla ricerca di suo fratello maggiore, ma non riuscendo a trovarlo, in maniera erronea sale su un treno che non fa sosta e che lo porterà nella città di Calcutta, ad una distanza dal suo villaggio di oltre 1500 km. Una volta sceso si ritroverà in una situazione caotica con una città dalle grandi dimensioni alla quale non era abituato.

Disperato inizia a vivere per strada trovando rifugio presso alcuni malviventi fino a che non viene notato da un assistente sociale che lo conduce presso il più vicino distretto di polizia inserendolo nella lista dei tantissimi bambini che si perdono ogni giorno in India. Dopo la denuncia il bambino viene condotto all’interno di un orfanotrofio dove per la verità i modi di crescere sono molto rudi. Per sua fortuna viene notato da un assistente sociale che propone il piccolo bambino per una possibile adozione a favore di una coppia di genitori australiani. L’iter va a buon fine così il bambino si ritroverà a vivere dall’altra parte del mondo in una famiglia che lo ama e gli permette di crescere nel migliore dei modi.

Circa 20 anni più tardi è diventato un giovane ragazzo di 27 anni che ha appena conseguito la laurea e che ha quale principale obiettivo quello di capire maggiori informazioni sul proprio passato. Inizia a fare delle ricerche e grazie alle innovazioni tecnologiche, riesce a ritrovare il suo villaggio natale che poi raggiunge prendendo l’aereo e quindi un treno. La sua meravigliosa storia arriva quindi ad un punto di ricongiungimento giacché ritrova la sua adorata mamma anche se scopre che quel giorno suo fratello era sparito in quanto schiacciato da un treno.

