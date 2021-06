Tra i principali protagonisti di Lion – la strada verso casa c’è anche l’attrice australiana con cittadinanza americana Nicole Kidman nata a Honolulu il 20 giugno del 1967. Una straordinaria interprete che durante la sua carriera è stata insignita del premio Oscar per l’interpretazione resa nel 2003 nel film The Hours. Sono molteplici i film di successo che l’hanno vista tra tra le protagonista tra cui ricordiamo anche il suo ti butto nella televisione italiana con Un’australiana a Roma. Tra i film da ricordare spiccano Cuori ribelli, Da morire, Batman forever, Ritratto di signora, Amori e incantesimi, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Ritorno a Could Mountain, The Interpreter, Invasion, Australia, Grace di Monaco, Il segreto dei suoi occhi e tanti altri.

Lion la strada verso casa, dalle memorie scritte da Larry Buttrose e Saroo Brierley

Lion la strada verso casa va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è frutto di una co-produzione tra Stati Uniti Regno Unito India e Australia realizzata nel 2016 con soggetto tratto dalle memorie scritte da Larry Buttrose e Saroo Brierley. La regia del film è stata curata da Garth Davis con una sceneggiatura adattata e rivista da Luke Davies.

Le musiche della colonna sonora sono state composte da Volker Bertelmann e Dustin O’Halloran mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Greig Fraser. Nel cast figurano tra gli altri Sunny Pawar, Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Pallavi Sharda e Sachin Joab.

Lion la strada verso casa, la trama del film

In Lion la strada verso casa ci troviamo nella zona centrale dell’India nell’anno 1986 dove vive in un piccolo villaggio un bambino di 5 anni nato e cresciuto all’interno di una famiglia molto povera. Come tanti altri bambini del territorio anche lui per poter guadagnarsi da vivere è costretto a raccogliere dei metalli di scarto e avere dei lavori saltuari presso la stazione locale. Il bambino nonostante riesca a portare avanti in maniera dignitosa la vita, è ormai stanco di dover fare tutto questo e decide di lasciare.

Tuttavia, sarà il destino a cambiare per sempre la sua esistenza in quanto al termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro si addormenta su una panchina dove viene lasciato dalla sua famiglia. Quando si sveglia si ritrova da solo e senza punti di riferimento. Nel tentativo di trovare suo fratello più grande, sale erroneamente su un treno che sta per partire alla volta di Calcutta a una distanza di oltre 1500 km dal suo villaggio.

Alla fine di questo estenuante viaggio, il piccolo bambino si trova all’interno di una caotica metropoli dove ci sono tante problematiche per poter sopravvivere in strada. La sua sarà una straordinaria storia di sopravvivenza e di voglia di emergere in una società povera dove le problematiche sono all’ordine del giorno. La svolta arriva quando all’interno un orfanotrofio un assistente sociale decide di proporre la sua adozione a una coppia di australiani per cui si ritrova a vivere in Tasmania. All’età di 27 anni è diventato ormai uno studente universitario di Melbourne e ha una vita gratificante. Tuttavia non ha dimenticato il suo passato e decide di mettere essere una ricerca per ritrovare il suo villaggio natale e dare una mano anche ai fratelli e agli altri componenti della sua stessa famiglia.

