Lione Sparta Praga (3-0)/ Sintesi e tabellino: Slimani decisivo (Europa League)

LIONE SPARTA PRAGA 3-0: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 3-0 Lione Sparta Praga. Nella gara valevole per la 4^ giornata del girone A di UEFA Europa League, a conquistare la vittoria è la squadra francese. Grazie al successo, il Lione è aritmeticamente primo in classifica con 12 punti e quindi qualificato alla fase ad eliminazione diretta. Lo Sparta Praga resta a 4 punti e secondo nel raggruppamento, in piena lotta per la qualificazione. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita.

Il primo tempo si apre con il Lione che prova fin dall’inizio a prendere il controllo della gara, spingendosi in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato. Al 7′ ci va vicino con Shaqiri. L’esterno svizzero, da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. Al 19′ ci prova lo Sparta Praga. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Krejci colpisce di testa, trovando l’ottima respinta di Lopes. Al 29′ il Lione ha una clamorosa chance per portarsi in vantaggio. Slimani, tutto solo davanti al portiere ospite, colpisce male la palla e spedendola ampiamente a lato. Nell’ultimo quarto d’ora, il Lione continua a macinare gioco, ma non riesce a sbloccarla. La prima frazione si conclude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la falsariga del primo: è il Lione a gestire il pallone, con lo Sparta Praga che prova qualche timida sortita offensiva. Il primo squillo della ripresa arriva al minuto 57, ed è di marca francese. Aouar si libera in area di rigore e colpisce di testa, trovando un’ottima risposta di Nita. Il gol del vantaggio sembra essere vicino per il Lione, e al 61′ riesce finalmente a sbloccarla. Cherki serve in profondità Slimani, che controlla palla e in uno contro uno fulmina il portiere, 1-0.

Passano pochi minuti, e i francesi raddoppiano. Al 63′ è ancora Slimani a trovare la rete. L’attaccante del Lione con una perfetta schiacciata di testa regala il 2-0 alla sua squadra, chiudendo virtualmente l’incontro. Il doppio svantaggio spegne le speranze dello Sparta Praga che prova a reagire all’86’ con Krejci. Il suo colpo di testa viene respinto da Lopes. Nei minuti di recupero, Toko Ekambi arrotonda il risultato siglando il gol del definitivo 3-0. Successo meritato dal Lione e qualificazione alla prossima fase di Europa League.

VIDEO LIONE SPARTA PRAGA 3-0: IL TABELLINO

RETI: 61′ Slimani (L), 63′ Slimani (L), 92′ Toko Ekambi (L).

LIONE: Anthony Lopes; Sinaly Diomandé, Jason Denayer, Henrique, Damien Da Silva, Houssem Aouar (dal 24′ st Lucas Paquetá), Rayan Cherki (dal 37′ st Malcolm Barcola), Thiago Mendes, Maxence Caqueret (dal 23′ st Bruno Guimarães), Islam Slimani (dal 24′ st Karl Toko Ekambi), Xherdan Shaqiri. All. Peter Bosz.

SPARTA PRAGA: Florin Niţă; Ondřej Čelůstka (dal 7′ pt Andreas Vindheim), Filip Panák, Tomáš Wiesner, Dávid Hancko, David Pavelka, Michal Sáček (dal 23′ st Bořek Dočkal), Ladislav Krejčí II, Martin Minchev, Jakub Pešek (dal 23′ st Matěj Pulkrab), Lukáš Haraslín (dal 37′ st Adam Karabec). All. Pavel Vrba.

