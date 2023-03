Lionel Ferra, chi è il compagno di Samantha Cristoforetti/ Lei: “È il riferimento…”

Chi è Lionel Ferra, compagno di Samantha Cristoforetti

Lionel Ferra è il compagno di Samantha Cristoforetti. L’astronauta più famosa al modo ha formato con Lionel Ferra una famiglia con la nascita di due figli, ma chi è l’uomo con cui la Cristoforetti divide la sua vita? Oltre all’amore, ad unire la Cristoforetti e il compagno è l’amore per lo spazio. Lionel Ferra, infatti, lavora come ingegnere aerospaziale per l’Agenzia Spaziale Europea, dove si occupa dell’addestramento degli astronauti. Per il lavoro del compagno, tutta la famiglia vive a Colonia, in Germania.

La coppia sta insieme da diversi anni e nel 2016 hanno cominciato a formare la loro famiglia con la nascita della prima figlia Kelsey Amal. La famiglia si è poi allargata nel 2021 con la nascita del secondogenito Dorian Lev.

Le parole di Samantha Cristoforetti per Lionel Ferra

Samantha Cristoforetti e Lionel Ferra hanno come base della loro famiglia Colonia dove lavora stabilmente l’ingegnere. Proprio in Germania sono nati i figli. La coppia è molto riservata e vive tutto con discrezione. Tuttavia, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Messaggero Samantha Cristoforetti, ha confessato:

“Ho la fortuna di avere un partner che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di riferimento per i nostri due figli anche per lunghi periodi. Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando siamo lontani da casa in missione o in addestramento”. Una coppia molto unita quella della Cristoforetti e Ferra che riesce a dare serenità ai figli senza rinunciare al lavoro che è importante per entrambi.

