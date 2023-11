LIONEL FERRA, COMPAGNO DI SAMANTHA CRISTOFORETTI/ Lei: “Per i nostri figli tutte le mamme sono astronaute”

Samantha Cristoforetti parla a Verissimo della sua vita tra spazio e famiglia. L’astronauta, oltre a raccontare il percorso di studi che l’ha portata a diventare il comandante della stazione spaziale internazionale, parla di affetti e di famiglia.

Cristoforetti racconta anche come vivono i suoi due figli – Kelsi Amel (2016) e Dorian Lev (2019) – il suo lavoro: “Come tutti bambini, vivono con grande normalità le cose che fanno parte della quotidianità. Per i miei figli tutte le mamme sono astronaute. La grande comincia a capire ora che avere una mamma astronauta non è così frequente”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lionel Ferra, chi è il marito di Samantha Cristoforetti

Lionel Ferra è il marito di Samantha Cristoforetti. I due si sono conosciuti grazie alla passione per lo spazio ed hanno due figli: Kelsi Amel e Dorian Lev. Ferra infatti, è un ingegnere francese addestratore di astronauti dell’Esa. I due vivono vicino al centro astronautico dell’ESA a Colonia, in Germania. Un grande amore nato proprio grazie alla passione per lo spazio. Ma chi è il compagno della è un’astronauta e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale? Conosciamolo meglio!

Lionel Ferra è un ingegnere francese addestratore di astronauti dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea). Il suo compito è quello di addestrare gli astronauti prima che partano per le loro missioni. Per svolgere il suo lavoro, l’uomo vive con la compagna e i figli a Colonia, vicino la sede principale dell’Agenzia. Proprio la Cristoforetti parlando del compagno ha dichiarato: “di spazio in famiglia effettivamente si parla. A ogni modo i nostri figli sono ancora piccoli e, anche per la maggiore, non è facile farsi un’idea dei tempi dell’assenza della madre. Ma c’è molta serenità”

Samantha Cristoforetti: il rapporto con il marito Lionel Ferra e i figli

Nel 2022 Samantha Cristoforetti è partita per la missione spaziale Space X all’interno della navetta Dragon Freedom lasciando solo il compagno e marito Lionel Ferra e i due figli Kelsi Amel e Dorian Lev. Parlando proprio del marito poco prima di andare nello spazio, l’astronauta ha raccontato: “ho la fortuna di avere un partner che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di riferimento per i nostri due figli anche per lunghi periodi. Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando siamo lontani da casa in missione o in addestramento”.

Dalle pagine de Il Messaggero, invece, ha parlato della gestione dei due figli Kelsi Amel e Dorian Lev durante le sue avventure nello spazio: “ho un partner, il papà dei miei figli, che si occuperà sia di mandare avanti la casa che i nostri bambini. Devo dire che lo fa già, da sempre. È sempre stato lui la figura di riferimento principale sia per la cura dei figli che per tutte le cose domestiche”.











