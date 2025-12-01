Lionel Messi stabilisce due nuovi record. Il numero maggiore di assist nella storia e le finali con l'Inter Miami

Lionel Messi è il miglior assistman di sempre

Non si fermano mai le carriere di due dei più grandi calciatori della storia e dopo la notizia del cambiamento delle regole della FIFA per permettere a Cristiano Ronaldo di essere presente alla prima partita del Mondiale 2026, è tornato a fare notizia anche il suo rivale di sempre Lionel Messi. Nella stessa notte infatti il capitano dell’Argentina ha stabilito due nuovi record, uno personale e uno con la sua squadra, l’Inter Miami di Beckham con cui gioca ormai da tre stagioni.

Il primo record lo ha visto diventare diventare il calciatore con più assist della storia dopo quello confezionato al suo connazionale Mateo Silvetti nella partita contro il New York City, il numero 10 albiceleste ha raggiunto così la quota di 405 assist in carriera superando i 404 dell’ungherese Ferenc Puskas.

L’ex Real Madrid è quindi al secondo posto mentre sul terzo gradino del podio c’è “O Rei” Pelè che nelle sua carriera tra Santos, New York Cosmos e nazionale verdeoro ha realizzato ben 369 assist, al quarto posto un’altra leggenda del calcio mondiale l’olandese Johan Cruijff mentre a chiudere la top 5 Alex con 348 assist.

Lionel Messi e la finale con l’Inter Miami

Il secondo record che Lionel Messi ha realizzato nell’ultima partita giocata è quello di aver portato per la prima volta nella sua giovane storia, la sua squadra, l’Inter Miami, alle finali MLS, la partita che decide il vincitore del campionato statunitense e che vede sfidarsi i vincitori delle due Conference. La squadra della Florida ha vinto con un netto 5-1 contro la formazione del City Group, New York City, protagonista assoluto l’esterno Tadeo Allende autore di una tripletta su un triplo assist dell’ex Barcellona Jordi Alba, uno degli scudieri di Messi nella sua avventura a stelle e strisce.

Messi insieme ai suoi compagni cercheranno quindi di portare il primo campionato in quel di Miami ma per riuscirci dovranno battere i canadesi dei Vancouver Whitecaps, anche loro alla prima esperienza nella finale scudetto e che si affidano all’esperienza di Thomas Muller, aggiunto alla rosa dopo il Mondiale per Club. La squadra canadese ha dovuto battere il neonato San Diego FC, squadra dove gioca l’ex Napoli Lozano, e nel turno precedente i grandi favoriti per la vittoria finale, LAFC, che dopo il Mondiale per Club ha aggiunto Heung Min Son alla sua rosa.